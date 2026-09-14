Kollision mit Radfahrer: KVB-Störung in Köln nach Unfall in der City – Behinderungen im Regionalverkehr

Nach einem Unfall in der Kölner Innenstadt zwischen einem Radfahrer und einer Stadtbahn kommt es am Montagmorgen (14. September) teilweise zu Behinderungen im Bahnverkehr in Köln. Der Radfahrer wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und war nicht auf eine medizinische Versorgung angewiesen.

Bei den Linien 12, 15, 16 und 18 kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linien waren zunächst an der Weiterfahrt gehindert, meldeten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Einzelne Züge fuhren aber dennoch. Reisende sollten vor Fahrtantritt ihre Verbindungen überprüfen.

Gegen 8 Uhr erklärte die KVB, der Verkehrsunfall und die damit verbundenen Maßnahmen im Bereich Ulrepforte seien beendet. Es könne aber weiter zu Fahrplanabweichungen kommen.

Reparaturarbeiten an Bahnstrecke zwischen Köln Hbf und Köln Hansaring

Auch im Regionalverkehr in Köln mussten sich Pendlerinnen und Pendler am Montagmorgen in Geduld üben. Wegen einer Reparatur an der Strecke zwischen Kölner Hauptbahnhof und Hansaring fielen Züge aus oder fuhren verspätet.

Betroffen waren die Regionalbahnen der Linie RB38 aus Richtung Bedburg sowie Züge der Linien RE1, RE8 und RE9 sowie die RB27. Grund war den Angaben zufolge eine Reparatur an der Strecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Hansaring. Auch bei den S-Bahn-Linien S12 und S19 kam es zu Behinderungen.

Gegen 7.45 Uhr war die Störung behoben, es kam aber weiter zu Verspätungen. „In Kürze fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen. In der Folge kann es noch zu teilweise hohen Verspätungen und gegebenenfalls zu Teilausfällen kommen“, hieß es von der Deutschen Bahn. Reisende sollten ihren Zuglauf in der Onlineauskunft überprüfen. (iri/jv)