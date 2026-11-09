Am Samstagmittag (7. November) hat sich im Rather Weg im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 57-jähriger Mann aus Bergisch Gladbach kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Wie Polizei und Feuerwehr in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, starb der Mann trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen später in einer Kölner Klinik.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 57-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Rather Weg in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs. Auf gerader Strecke geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Telefonmast sowie einem Baum zusammen.

Ersthelfer befreiten Mann aus Auto

Andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen holten den Verunglückten aus dem Wagen und leisteten sofort Erste Hilfe. Die eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Unter fortlaufender Wiederbelebung wurde der 57-Jährige in ein Kölner Krankenhaus transportiert, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei war mit mehreren Kräften der Wache Bergisch Gladbach vor Ort. Zudem rückte die Feuerwehr mit den Löschzügen der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, dem Löschzug 10 aus Refrath, dem Einsatzführungsdienst sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an.

Medizinischer Notfall als mögliche Unfallursache

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein spezielles Team aus dem Oberbergischen Kreis hinzugezogen. Über einen Zeitraum von etwa vier Stunden musste der Rather Weg mehrfach komplett gesperrt werden. Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten BMW ab, bevor dieser von einem Fachunternehmen abgeschleppt wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte ein internistischer Notfall den Unfall ausgelöst haben. Die weiteren Untersuchungen des Verkehrskommissariats dauern an. (red)