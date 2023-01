Bergisch Gladbach – Der stark genutzte Rad- und Fußweg entlang des alten Bahndamms in Gronau ist für mehrere Wochen gesperrt. Betroffen ist laut Gladbacher Stadtverwaltung das Teilstück von Sieglindenweg bis Robert-Schuman-Straße.



Hintergrund sei die zur Zeit laufende Umstellung aller Erdgasleitungen im Stadtgebiet auf einen neuen Energiestandard, so die Pressestelle. Bei den Arbeiten am alten Bahndamm wird an zwei Stellen an einer Ferngasleitung von Thyssengas gearbeitet. Zeitgleich soll eine technische Modernisierung durchgeführt werden.



Bauzeit bis in den September

Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt den Weg gesperrt. Aufgrund der Rohrdimension und der benötigten Baggergrößen bleibe keine Restbreite für Fußgänger und Radfahrer übrig.



Die voraussichtliche Bauzeit am alten Bahndamm dauert bis in den September hinein. Eine Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer ist über den Refrather Weg ausgeschildert: in Richtung Refrath schon ab dem Abzweig am Finanzamt. (cbt)