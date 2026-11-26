Ein Anruf, ein angeblicher Dienstausweis auf dem Handy – und wenig später ist der Goldschmuck weg: Am Montagnachmittag haben Unbekannte zwei Seniorinnen in Bergisch Gladbach bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Falscher Polizist ruft Seniorin in Frankenforst an

Gegen 13.15 Uhr rief ein Mann eine Bewohnerin der Parkstraße in Frankenforst an. Er gab sich als Polizist aus und erzählte, am Vortag sei eine Nachbarin überfallen worden. Bei dem Täter habe man Unterlagen mit der Adresse der Seniorin gefunden. Ihre Wertsachen seien deshalb in Gefahr. Ein Kollege werde sie abholen und vorübergehend in Sicherheit bringen.

Schmuck übergeben, Täter verschwindet

Um 14.30 Uhr klingelte tatsächlich ein Mann an ihrer Tür. Er zeigte auf seinem Handy einen vermeintlichen Dienstausweis. Die Seniorin übergab ihm mehrere Schmuckstücke, zusammen mehrere Tausend Euro wert. Der Mann sagte, er müsse den Schmuck wiegen, und ging damit fort. Ein weiterer Anruf lenkte die Frau ab. Als sie wieder zur Tür ging, war der Mann laut Polizei spurlos verschwunden.

Trickdiebin stiehlt 82-Jähriger in Lustheide den Ehering

Schon zwischen 13 und 13.30 Uhr war eine 82-Jährige im Neufeldweg in Lustheide unterwegs. Ein Auto hielt neben ihr. Eine Frau sprach sie an und bot ihr Schmuck an. Als die Seniorin ans Fenster trat, reichte die Unbekannte ihr die Hand und zog daran. Dabei steckte sie Schmuck in die Jackentasche der 82-Jährigen. Erst später bemerkte die Frau, dass ihr Ehering fehlte. Im Auto saßen nach ihrer Schilderung drei Männer.

Beschreibung der Täter und Hinweise an die Polizei

Der Mann aus Frankenforst ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sportlich. Er hat kurze blonde Haare und Tätowierungen am rechten Arm und am Hals. Die Frau aus dem Auto ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat blonde Haare. Der Wagen könnte ein schwarzer Audi oder BMW gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich unter (02202) 20 50 bei der Polizei zu melden. (wg)