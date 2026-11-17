Die Stadtmitte soll sich verändern, doch noch ist offen, wie genau. Ein Kölner Planungsbüro soll jetzt Szenarien entwickeln, die aus den Einzelprojekten eine gemeinsame Perspektive machen: Die Stadt hat De Zwarte Hond mit der Masterplanung für die Innenstadt beauftragt. Der Auftrag ist auf anderthalb bis zwei Jahre angelegt.

Ein Zentrum vor dem Wandel

Wer nach Jahrzehnten nach Gladbach zurückkehrt, erkennt manches wieder: Historisches Rathaus, Bergischer Löwe, Villa Zanders und Konrad-Adenauer-Platz prägen das Zentrum. Auch die Stadthäuser stehen noch. Das frühere Finanzamt entstand 1953, das Kreishaus 1956. Doch jetzt kündigt sich der Wandel an: Die Verwaltung zieht ins neue Stadthaus an der Bensberger Straße, auf Zanders soll ein Stadtquartier entstehen, und der Bahnhof wird für den dichteren S-Bahn-Takt umgebaut.

139.000 Euro eingeplant

Als der Planungsausschuss im Juli den Weg für ein externes Büro freimachte, standen Auswahl und Auftrag noch aus. Vorgesehen waren Konzeptvorstellungen von drei Büros; danach sollte eines den Zuschlag bekommen. Für beide Studien wurden rund 130.000 Euro eingeplant. Nun soll De Zwarte Hond die Ziele der Rahmenplanung 2.0 konkretisieren. Das Büro erarbeitet Szenarien zu den städtischen Grundstücken und soll zeigen, wie neue Entwicklungen in das bestehende Stadtgefüge passen. Politik und Verwaltung sollen so eine Grundlage für langfristige Entscheidungen erhalten. Die Masterplanung ist kein fertiger Bauplan, sondern soll Orientierung für die nächsten Schritte geben.

Was aus den alten Stadthäusern werden könnte

Ein Schwerpunkt sind die alten Stadthäuser am Konrad-Adenauer-Platz. Mit dem Umzug der Verwaltung werden sie frei. Eine Brache an dieser prominenten Stelle will die Stadt vermeiden; die künftige Nutzung ist aber offen. Geprüft wird, ob eine Zwischennutzung möglich ist. In früheren Debatten waren ein Rechenzentrum und Miniwohnungen für Auszubildende oder Studierende im Gespräch. Die Masterplanung soll klären, wie solche Überlegungen in ein Gesamtkonzept passen.

Zanders-Areal soll an die Innenstadt anschließen

Auch die Entwicklung des Zanders-Areals soll mit der Stadtmitte verbunden werden. Auf dem früheren Industriegebiet entsteht ein neues Stadtquartier; die Stadtbücherei soll dorthin umziehen. Die Masterplanung soll zeigen, wie neue Wege und öffentliche Räume das Quartier mit der Innenstadt verbinden können.

Verbindungen sollen entstehen. Copyright: Stadt GL

Bahnhofsumbau und Machbarkeitsstudie

Zugleich wird im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Linie 11 der Bahnhof umgebaut. Vorgesehen ist ein dichterer Takt; dafür werden Veränderungen an den Gleisen und im Bahnhofsumfeld nötig. Im Juli war auch von einem zweiten Gleis und einer neuen Straßenverbindung von Gronau in Richtung Stadtmitte die Rede. Wie kann der Bahnhof besser an die Innenstadt und das Zanders-Gelände angebunden werden?

Für diesen Bereich lässt die Stadt parallel zur Masterplanung eine Machbarkeitsstudie erstellen. Sie soll die Anforderungen untersuchen, die sich aus dem S11-Ausbau und dem Umbau des Bahnhofs ergeben. Die Ergebnisse des Programms Bau.Land.Partner zur Stadtkante an der Gohrsmühle fließen ebenfalls ein.

Weitere Flächen im Umbruch

Neben den Stadthäusern, Zanders und dem Bahnhof stehen weitere Flächen im Umbruch. Dazu zählen das frühere Postgelände an der Gohrsmühle und die leer stehende Rhein-Berg-Passage. Für sie gibt es bislang keine konkreten Projekte. Die Masterplanung soll prüfen, wie diese Orte mit Wegen, Plätzen und Nutzungen in der Innenstadt zusammenhängen.

Bürgerbeteiligung über den gesamten Prozess

Die Stadt kündigt an, Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Betroffene und Interessierte frühzeitig und über den gesamten Prozess hinweg einzubeziehen. Die Angebote sollen unterschiedliche Zielgruppen erreichen und den jeweiligen Planungsstand nachvollziehbar machen. Es geht darum, Ideen und Anregungen in die weiteren Arbeitsschritte einzubringen. Konkrete Termine stehen noch nicht fest; über Möglichkeiten zur Beteiligung will die Stadt rechtzeitig informieren. So soll der Wandel nachvollziehbar und breit getragen werden.

Orientierung statt Einzelentscheidungen

„Die Masterplanung Innenstadt ist ein besonders wichtiges Projekt für die gesamte Stadt“, sagt Fachbereichsleiter Marc Höhmann. Zusammen mit der Entwicklung des Zanders-Areals und der Planung an der Stadtkante könne sie den Weg zu einer lebendigen und zukunftsfähigen Stadtmitte weisen. Sie soll Orientierung für die kommenden Schritte schaffen, nicht schon über jede einzelne Nutzung entscheiden.