Bergisch Gladbach – Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 65-jähriger Radfahrer erlitten, der am frühen Freitagmorgen auf der Kreuzung von Altenberger-Dom-Straße und Leverkusener Straße von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden ist. Gegen 5 Uhr war der 65-jährige Zeitungszusteller mit seinem Rad neben der Altenberg-Dom-Straße in Richtung Köln unterwegs.

Am Abzweig der Leverkusener Straße fuhr er laut Polizei geradeaus, während der 61-jährige Lkw-Fahrer aus Odenthal mit seinem Sattelzug nach rechts in die Leverkusener Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. „Nach ersten Erkenntnissen überrollte der Lkw den Radfahrer, der dabei schwerste Verletzungen erlitt“, so Polizeisprecher Richard Barz.

Berufsverkehr für knapp drei Stunden gesperrt

Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle habe der Rettungsdienst den Verletzten unter Reanimationsbedingungen in einer Kölner Unfallklinik gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt werde. Polizeisprecher Barz: „Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der Odenthaler den Unfall nicht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer machte ihn auf den Unfall aufmerksam. Daraufhin wendete der 61-Jährige seinen Lkw und fuhr selbstständig zur Unfallstelle zurück.“

Die Leverkusener Straße war im morgendlichen Berufsverkehr für knapp drei Stunden gesperrt. Die Polizei Rhein-Berg erhielt für die Spurensicherung Unterstützung vom Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Köln. (wg)