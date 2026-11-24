Tempo 30 soll auf weiteren Hauptverkehrsachsen in Bergisch Gladbach für weniger Lärm sorgen. Die Stadtverwaltung plant, die Höchstgeschwindigkeit auf einem Abschnitt des Refrather Wegs und auf einem Teil der Hauptstraße zeitnah auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. Auch für die Bensberger Straße liegt für einen ersten Abschnitt das Ergebnis vor, dass eine Begrenzung erforderlich ist. Damit bekommt der Lärmaktionsplan der Stadt an mehreren konkreten Stellen Folgen für Autofahrer und Anwohner.

Refrather Weg: Lärmwerte über den Grenzwerten

Auf dem Refrather Weg geht es um den Bereich zwischen der Einmündung Gudrunweg und der Kreuzung mit der Richard-Zanders-Straße. Die berechneten Lärmwerte überschreiten dort die Grenzwerte der Lärmschutzrichtlinien für den Straßenverkehr. Die Stadt muss deshalb Maßnahmen ergreifen, um den Verkehrslärm zu verringern.

Eine Sanierung der teilweise schlechten Fahrbahndecke könnte den Lärm zwar ebenfalls mindern, ist nach Angaben der Verwaltung aber kurzfristig nicht möglich. Deshalb soll Tempo 30 zeitnah angeordnet werden. Die langsamere Fahrt soll die Belastung für die Anwohner senken; zugleich soll sie das Unfallrisiko auf dem schadhaften Straßenbelag mindern.

Hauptstraße: Zeitpunkt der Beschilderung offen

Für die Hauptstraße ist zwischen Schnabelsmühle und dem Kreisverkehr Hauptstraße/Heiligenstock/Kürtener Straße ebenfalls eine Geschwindigkeitsreduzierung vorgesehen. Auch dort seien die Lärmwerte unverhältnismäßig hoch, heißt es in der Vorlage. Tempo 30 sei die einzige kurzfristig umsetzbare Möglichkeit, die Belastung zu senken. Die Anordnung und Umsetzung sind laut Verwaltung geplant. Wann die Schilder aufgestellt werden, nennt der Sachstandsbericht allerdings nicht. Wie stark der Lärm dadurch sinkt, lässt sich aus der Vorlage nicht erkennen.

Bensberger Straße: Polizei und Verkehrsbetriebe müssen beteiligt werden

Ein dritter für Tempo 30 vorgesehener Abschnitt liegt auf der Achse Bensberger Straße/ Gladbacher Straße/ Buddestraße. Für den ersten Teilabschnitt – von der Einmündung „An der Jüch“ bis zur Kreuzung Bensberger Straße/Richard-Zanders-Straße/Lerbacher Weg – kommt die Einzelfallprüfung ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Tempo 30 erforderlich ist. Vor einer Anordnung müssen hier noch Polizei und Verkehrsbetriebe beteiligt werden.

Tempo 30 für die Hauptstraße Copyright: Guido Wagner

Der nächste Abschnitt bis zum Ende der Bebauung in Heidkamp wird noch geprüft. Für die Kölner Straße, die in der Prioritätenliste der Stadt weit oben steht, soll die Prüfung erst beginnen: Zunächst will die Verwaltung die erforderlichen Daten zusammenstellen und auswerten.

Lärmaktionsplan: Von der Fortschreibung zur konkreten Regelung

Der neue Sachstand zeigt, wie der städtische Lärmaktionsplan schrittweise in einzelne Verkehrsregelungen übersetzt wird. Die vierte Fortschreibung war im März 2025 beschlossen worden. Damals ging es im Ausschuss auch um die Frage, ob die darin enthaltenen Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden. Wie diese Zeitung damals berichtete, wurde der Plan selbst einstimmig beschlossen; über die konkrete Umsetzung der Maßnahmen gab es jedoch politischen Streit. Nun nennt die Verwaltung Straßenabschnitte, auf denen die Prüfung abgeschlossen ist und Tempo 30 konkret vorgesehen wird.

Mülheimer Straße: Tempo 30 gilt bereits

Auf der Mülheimer Straße ist die Begrenzung bereits Realität: Seit März 2025 gilt zwischen dem Driescher Kreisel und dem Bahndamm durchgehend Tempo 30. Wie berichtet, hatte die Stadt dies mit dem Ergebnis der Lärmschutzprüfung begründet. Die Initiative „Gronau 30“ begrüßte den Schritt und forderte weitere Abschnitte. Zu den von der Initiative benannten weiteren Durchfahrtsstraßen gehörte damals auch der Refrather Weg. Die jetzige Planung greift einen Teil dieses Straßenzugs auf, begrenzt die Maßnahme jedoch konkret auf den Abschnitt zwischen Gudrunweg und Richard-Zanders-Straße. Tempo 30 kommt, wo es die Prüfung verlangt; jede Straße wird einzeln bewertet.

Ausschuss berät am 1. Dezember über den Sachstand

Der Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen befasst sich am 1. Dezember mit dem Sachstand. Eine Beschlussvorlage zur Einführung von Tempo 30 liegt nicht vor; die Anordnungen sind Sache der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.

Die Sitzung dürfte daher vor allem zeigen, welche Abschnitte als nächste an die Reihe kommen und wo noch Gutachten oder Abstimmungen fehlen. Für Anwohner ist entscheidend, wann aus den Prüfergebnissen konkrete Schilder werden. Für Autofahrer bedeutet es, sich auf weitere Tempo-30- Strecken einzustellen – zunächst auf dem Refrather Weg und auf der Hauptstraße.