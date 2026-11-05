Am Samstag, 21. November, lädt das Berufskolleg Kaufmännische Schulen (BKSB) in Bergisch Gladbach von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte können sich über das Bildungsangebot informieren.

Abschlüsse bis zur Hochschulreife

Am BKSB können alle Abschlüsse vom Ersten bis zum Erweiterten Schulabschluss bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife erreicht werden. Zusätzlich ist eine Doppelqualifikation möglich: In drei statt fünf Jahren kann die volle Fachhochschulreife zusammen mit einem kaufmännischen Berufsabschluss erworben werden.

Begrüßung und Rundgang mit dem Landrat

Schulleiterin Nicole Schuffert und Landrat Arne von Boetticher begrüßen die Anwesenden. Bei einem Rundgang mit dem Landrat besteht die Möglichkeit, das Bildungsangebot kennenzulernen und mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.

Fragen, Beratung und Vorträge

In allen Bildungsgängen stehen Schülerinnen und Schüler für Fragen zur Verfügung und berichten darüber, wie Unterricht, Praktika und Abschlüsse aussehen. Lehrkräfte bieten persönliche Beratung und informieren durch Vorträge.

Programm in der Aula und Europaaktivitäten

In der Aula stellen die Schule, die Schülervertretung und die Schulsozialarbeit ihre Angebote vor. Genannt werden Europaaktivitäten wie ein Business-Sprachkurs in Dublin, eine Schulpartnerschaft mit einer spanischen Schule sowie ein Praktikum im Baltikum. Ferner gibt es Einblicke in die Berufsorientierung, und die Agentur für Arbeit ist vor Ort. Alle Bildungsgänge bieten ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Anmeldetag am 13. Februar 2027

Am 13. Februar 2027 findet der Anmeldetag statt, an dem Interessierte Beratung und Unterstützung bei der Online-Anmeldung für das Schuljahr 2027/28 erhalten. (hvo)