Bergisch Gladbach – Am Sonntagnachmittag, den 8. Mai, ist eine Wohnung in Bergisch-Gladbach-Frankenforst ausgebrannt. Die Feuerwehr rettete zwei Katzen aus dem Feuer, verletzt wurde niemand. Gegen 15.26 Uhr berichteten mehrere Anruferinnen und Anrufer von dem Feuer im Mehrfamilienhaus, wie die Feuerwehr berichtet. Insgesamt 27 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen löschten den Brand, der Einsatz endete gegen 17.15 Uhr.

Die Feuerwehr beschreibt, dass die starke Rauchentwicklung schon bei der Anfahrt sichtbar gewesen sei. Der Bewohner der brennenden Wohnung hatte sich schon selbst auf die Straße gerettet – Er berichtete aber von seinen zwei Katzen, die noch vom Feuer bedroht wurden. Insgesamt drei Trupps begannen mit dem Löschen; während eine Gruppe in die Brandwohnung ging, bekämpften zwei weitere „das Feuer auf den Balkonen auf tragbaren Leitern“, so die Mitteilung. So konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Auch die Katzen konnten schließlich gefunden und dem Besitzer übergeben werden.

Während einige Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus noch kontrolliert und ausgiebig gelüftet werden müssen – es war Rauch durch die Fenster gezogen – ist die ursprüngliche Brandwohnung unbewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt wie üblich die Brandursache. (pic)