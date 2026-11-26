„Ich habe genug.“ Im Alltag klingt dieser Satz nach Erschöpfung. In der Schildgener Pfarrkirche Herz-Jesu klingt er nach Erlösung. Eine einzelne Oboe zieht ihren warmen, klagenden Bogen durch das Kirchenschiff, der Bass antwortet ruhig und klar. Am Samstagabend vor dem Totensonntag verzichten der Cäcilienchor Herz Jesu und der Kammerchor Olpe unter der Leitung von Manfred Albus zunächst auf das große Weltgericht. Sie beginnen mit stiller Einkehr.

Bachs Kantate als Auftakt: Gelassene Sehnsucht

Johann Sebastian Bachs Solokantate „Ich habe genug“ (BWV 82) bereitet den Boden für Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Bach schrieb das Werk 1727 für das Fest Mariä Reinigung. Der Text greift die biblische Geschichte des greisen Simeon auf, der im Tempel das Jesuskind erblickt und nun bereit ist, in Frieden zu sterben. Hier herrscht keine düstere Todesangst, sondern gelassene Sehnsucht: Im wiegenden „Schlummert ein, ihr matten Augen“ löst sich die Seele von irdischer Mühsal, im beschwingten „Ich freue mich auf meinen Tod“ tanzt sie der Erlösung förmlich entgegen.

Kurzfristiger Einsprung: Logiewa-Stojanovic überzeugt

Umso beachtlicher gelingt dieser Auftakt, weil Richard Logiewa-Stojanovic kurzfristig für den ursprünglich angekündigten Bassisten Ralf Rhiel einspringt. Davon merkt im Kirchenschiff niemand etwas. Mit einer im Sakralraum erprobten, geschmeidigen Stimme singt Logiewa-Stojanovic blitzsauber, artikuliert jede Silbe scharf und meidet falsches Pathos. In den beiden Rahmenarien „Ich habe genug“ und „Ich freue mich auf meinen Tod“ verschmilzt sein Gesang mit der obligaten Oboe des Neuen Rheinischen Kammerorchesters zu einem dichten, strahlenden Dialog. Manfred Albus dirigiert mit betont ruhiger, sparsamer Geste, genau das richtige Maß für Bachs verinnerlichte Musik.

Mozarts Requiem: Sauber gesungen, aber zu gelassen

Bei Mozarts Requiem (KV 626) verlangt die Partitur allerdings nach schärferen Kontrasten. Die beiden Chöre aus Schildgen und dem sauerländischen Olpe zeigen vom ersten Takt an, wie gründlich sie mit Albus geprobt haben. Die Einsätze sitzen, die Stimmen bleiben sauber beisammen, der Klang trägt sicher durch den weiten Raum. Doch Albus behält seine bedächtige Gangart bei. Wo das „Dies irae“ vor Zorn flackern und das „Confutatis“ zwischen Verdammnis und Flehen zerreißen sollte, bleibt der Zugriff eine Spur zu gelassen. Auch den Fugen und dem „Hosianna“ hätte mehr Zug gutgetan. Man hört: Die gut vorbereiteten Sängerinnen und Sänger hätten ein flotteres Tempo mühelos mitgetragen.

Bachkantate mit Solisten Copyright: Christoph Konkulewski

Das „Tuba Mirum“ als schönster Moment

Andrerseits bescherte diese Ruhe dem Publikum einen der schönsten Momente des Abends, das „Tuba Mirum“. Nach dem hitzigen „Diese Irae“ setzt Mozart dem Lärm eine radikale Ruhe entgegen, einen intimen Dialog zwischen einer einzigen Posaune und der menschlichen Stimme.

Das Solistenquartett: Geschlossener Klang mit kleinen Ausnahmen

Im Solistenquartett schließen sich Anna Pehlken (Sopran), Eva Marti (Alt), Javier Alonso (Tenor) und Richard Logiewa-Stojanovic (Bass) zu einem geschlossenen Klangkörper zusammen. Einzig Anna Pehlkens Sopran sticht stellenweise durch ein herbes Vibrato aus dem Mischklang hervor. In den hohen Lagen gewinnt ihre Stimme indes klare Strahlkraft, wenn sie die Dynamik dort auch kräftig ausspielt.

„Ave verum corpus“: Ein Ausklang im Licht

Am Ende wendet Mozart selbst alles ins Licht. Mit der Motette „Ave verum corpus“ (KV 618), die er im Juni 1791 wenige Monate vor seinem Tod in Baden bei Wien schrieb, führt Albus das Publikum aus der Strenge des d-Moll in ein warmes D-Dur. Nur 46 Takte dauert der spätmittelalterliche Hymnus, von Mozart schlicht mit sotto voce, mit gedämpfter Stimme, überschrieben. Die Bitte um Stärkung „in der Prüfung des Todes“ klingt in Schildgen ohne jede Eile aus. Ein inniger Trost am Vorabend des Totensonntags.