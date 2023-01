Bergisch Gladbach – Auf frischer Tat erwischt hat die Polizei einen 29-jährigen Mann, der am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus an der Kardinal-Schulte-Straße in Bensberg eingebrochen ist. Laut Polizeibericht hatte der Einbrecher die Alarmanlage ausgelöst und dadurch Anwohner auf den Einbruch aufmerksam gemacht.

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, sahen sie den Einbrecher durch ein Sichtfenster der Haustür. „Als sich die Beamten bemerkbar machten und den Einbrecher aufforderten, sich zu identifizieren, erschrak dieser zunächst, zeigte dann aber seinen rumänischen Ausweis durch das Sichtfenster“, so Sonja Steinberger von der Pressestelle der Polizei. Aufmachen wollte der 29-Jährige allerdings nicht.

Die Beamten verständigten kurzerhand die Feuerwehr. Die öffnete die Haustür gewaltsam, so dass die Polizisten den Einbrecher festnehmen konnten. Die Polizei durchsuchte das Haus noch nach weiteren Personen, fanden aber keine weiteren Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen stellten sie Dollar-Scheine eines dreistelligen Betrags sicher. Ob das sichergestellte Geld aus dem Haus stammte, ist laut Polizei noch unklar. (wg)