Ex-„Wise Guys“-Musiker in Gladbach Eddi Hüneke verarbeitet Alltagsgeschichten zu Songs

Bergisch Gladbach – Wer ist noch mal Eddi Hüneke? Ja, ganz genau, der Sänger, der schon zu Schulzeiten jene Musikgruppe gründete, aus der später die „Wise Guys“ hervorgingen. Das ist jene A-cappella-Gruppe, die zwischen 1994 und 2016 über 3000 Konzerte hatte, 14 Studio- und zwei Live-Alben veröffentlichte und dafür einen Echo und fünf Goldene Schallplatten gewann. Seit 2017 tritt Eddi Hüneke solo auf, manchmal auch mit Pianist und Sänger Tobias „Tobi“ Hebbelmann, doch der ist am Freitagabend nicht dabei beim Fankonzert im Theas-Theater in der Jakobstraße. Doch die Wise Guys- und Eddi-Fans kommen auf ihre Kosten, gleich beim ersten Song „Träum weiter“.

Hüneke stimmt ihn mit der typisch sanften, gut geschulten Stimme, die ohne großes technisches Tamtam auskommt, an – er braucht nur ein bisschen Mikroeinsatz , hinzu kommt die exzellente Gitarrenbegleitung. Es geht um den großen Kindertraum, um alle Wünsche dieser Welt – es hört nie auf.

Theas-Konzert statt „Wohnzimmerkonzert“

Interessant klingt die Geschichte, die Christoph Overbeck vorausschickt. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Theas-Theaterschule und Theater hat nämlich ein „Wohnzimmerkonzert“ mit Eddi Hüneke gewonnen. „Zwei Mal wurde das verschoben in Coronazeiten, und im Wohnzimmer ist es auch ein bisschen klein“, sinniert Overbeck. „Und dann kam die Idee, das Konzert im Theas zu machen – nach der Coronazeit.“

Ein Beispiel ist „Daumenpause“, ein Countrysong, in dem er den pubertierenden Sohn mit Kopf- und Nackenschmerzen zum Doktor bringt, der ein praktisches Rezept offenbart: „Hast du Zeit für eine Daumenpause?“ Da kriegen die Smartphones so richtig eins ab vom leidenden Vater von vier Kindern: Man sollte das Handy kaputtschlagen, dem Sohn das Daddeln verbieten, die Daumen zur Ruhe zwingen, denn dann ist Schluss mit Aua in Kopf und Nacken. Auch aus einer Ehekrise heraus hat der Sänger eine besinnliche Ballade entworfen – „Mit dir will ich fliegen“ fleht er die Zeit herbei, als alles noch so einfach und beschwingt war in der Partnerschaft, wobei die Krise dann letzten Endes doch noch in ein glückliches Miteinander führte. Geschenkt wird eben nichts im Leben – man muss Visionen haben und umsetzen.

Fans amüsieren sich

Insgesamt 22 Songs trägt Hüneke an diesem Abend vor – seine Fans genießen, entspannen und amüsieren sich. Die Entwicklungen drumherum, rund um den Alltag, sind beschwerlich, beängstigend genug, da schafft der Sänger einen richtig guten Ausgleich.

In der Pause zieht Hüneke sich nicht in die Garderobe zurück, sondern sammelt beim Publikum Zettelchen ein, mit Sprüchen und Ideen, die er später a cappella aus dem Stegreif in besinnliche Lieder umsetzt – Challenge, eine Herausforderung für alle, mitzumachen. Sehr schöne Idee für eine Vernetzung.