In der Pfarrkirche St. Severin standen die Fahnen der Karnevalsgesellschaften am Altar, auf vielen Köpfen saßen Narrenkappen: Mit einer Mundartmesse haben die Fidelen Ritter von Sand den Auftakt ihrer neuen Karnevalssession festlich gefeiert.

Gottesdienst in rheinischer Mundart

Das Carnevals-Comitee der Fidelen Ritter hatte zu dem Gottesdienst nach Bergisch Gladbach-Sand eingeladen. Zelebrant war Ulrich Lühring, priesterlicher Mitarbeiter im Pastoralen Raum Baesweiler. Die Messe wurde in rheinischer Mundart gefeiert und stellte die fünfte Jahreszeit unter Gottes Segen.

Standarten rund um den Altar

Abordnungen der Karnevalsgesellschaften zogen mit ihren Standarten in die Kirche ein. Ihre Banner reihten sich rund um den Altar auf und verliehen dem Gottesdienst einen farbenfrohen, karnevalistischen Akzent. Zahlreiche Jecke waren gekommen, darunter Familien und weitere Interessierte.

Chöre, Orgel und Dudelsack

Auch musikalisch war der Gottesdienst von der Mundart geprägt: Die Chorgemeinschaft aus MGV Sängertreu Sand und Männerquartett Herkenrath gestalteten mehrere Teile der Messe. Xaver Hetzenegger vom MGV Sängertreu Sand spielte die Orgel. Bei Liedern von Höhnern, Bläck Fööss und Brings sang die Gemeinde mit. Marc Steffen spielte zur Eröffnung „Amazing Grace“ und zum Auszug „Highland Cathedral“ auf der Dudeltrööt (Dudelsack). So verbanden sich vertraute kölsche Töne mit Gebet und Liturgie.

Frieden, Gemeinschaft und Brauchtum

Im Friedensgruß hieß es: „Fridde fällt net vum Himmel, dä muss mer maache! Do muss mer jet för dunn! Alledags widder.“ Frieden, Gemeinschaft und Zusammenhalt standen neben der Freude im Mittelpunkt der Feier. Gewürdigt wurde auch das Engagement der vielen Menschen, die das karnevalistische Brauchtum lebendig halten – in den Vereinen, bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und bei Auftritten auf und hinter der Bühne.

Ruhiger Auftakt vor den närrischen Wochen

So begann die Session im Höhenort Sand nicht mit Trubel, sondern mit gemeinsamem Singen, Gebet und Besinnung. Narrenkappen und Standarten erinnerten an die kommenden närrischen Wochen; die Liturgie gab dem Auftakt eine ruhigere Note. Zum Abschied hieß es: „Maht et jot un brengk Hoffnung un Fridde!“ Für die Vereine folgen nun Sitzungen, Auftritte und Begegnungen – nach einem himmlischen Start. (wg)