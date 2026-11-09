Neuer Raum statt Klassenzimmer-Atmosphäre

Wer früher abends die Volkshochschule (VHS) betrat, fühlte sich oft in die Schulzeit zurückversetzt: kahle Wände, grelles Licht, blaue Plastikstühle. Für moderne Frauenkarrieren wenig einladend. In Raum 114 der VHS Bergisch Gladbach ist diese Zeit vorbei.

Jetzt leuchten Farben an den Wänden, Bilder hängen, auch modernes Mobiliar steht bereit. Nur die neuen Tische kippen leicht, wenn eine Kaffeetasse am Rand steht. Das Projekt, das VHS-Leiterin Nicole Mrziglod, Cornelia Dick sowie Julia Sämann und Katja Johland vom „Bergischen Women’s Hub“ vorstellen, steht auf festem Fundament.

Vom Stammtisch zum gemeinnützigen Verein

Julia Sämann, Katja Johland und ihre Mitstreiterin Sarah Edelmann kannten das Dilemma vieler Frauen selbst: Studium, Karriere – dann Familiengründung, Umzug nach Bergisch Gladbach und Selbstständigkeit. „Uns fehlte ein Ort, an dem Frauen zusammenkommen, um sich über berufliche Themen auszutauschen“, erzählt Sämann.

Anfang 2025 stellten sie ihre Idee beim ersten Stammtisch bei einem Kölsch im Bensberger „Päffgen“ vor. Der Zuspruch war von Beginn an überraschend groß. Im Mai gründeten sie den gemeinnützigen Verein „Bergischer Women’s Hub“. Workshops zu Künstlicher Intelligenz, Stimmtraining und Kryptowährungen folgten.

Kooperation mit der VHS: Ein Raum wird verwandelt

Über Cornelia Dick entstand die Kooperation. Beide Seiten trieb dasselbe Problem um: Berufliche Weiterbildung bleibt an der Volkshochschule oft unsichtbar. „Warum kommt der großartige Gedanke der VHS heute nicht mehr so gut an?“, fragte sich Katja Johland. Die Antwort: Wer arbeitet oder Kinder betreut, will abends nicht in kargen Klassenzimmern sitzen. Also packten Johland und Hub-Mitglied Cora Hanquet, Innenarchitektin für neue Arbeitswelten, selbst an. Mit Hilfe des engagierten Hausmeisters und Geld des VHS-Fördervereins verwandelten sie Raum 114 an einem Tag in einen modernen Multifunktionsraum.

„Markt der Möglichkeiten“: Der Plan ging schief – im besten Sinne

Wie gut das Konzept funktioniert, zeigte Ende September der „Markt der Möglichkeiten“. Sechs Referentinnen präsentierten in 20-minütigen Vorträgen ihr Wissen. Pausen sollten Zeit für Gespräche an Infoständen bieten.

Der Plan ging schief – im besten Sinne. „Bis zu 40 Frauen saßen im Raum, und niemand ist aufgestanden“, berichtet Cornelia Dick lachend. Die Infostände auf dem Flur blieben verwaist, weil die Zuhörerinnen keinen der Vorträge verpassen wollten.

Themen für alle Lebensphasen

Das Geheimnis: Die Themen treffen die Lebensphasen von Frauen, vom Berufseinstieg über das Familienmanagement bis zum Ruhestand. Es geht um „Mental Load“, die unsichtbare Denkarbeit zwischen Job, Kindergeburtstag und St.-Martins-Zug, die sich mit Methoden aus der Wirtschaft entschärfen lässt. Um Finanzplanung, berufliche Neuorientierung, aber auch um das Lebensende, über das eine Sterbeamme spricht.

„Lern-Nuggets“ statt langer Kurse

Wer sich heute weiterbildet, will sich nicht für 35 Wochen an einen Abend binden. Stattdessen setzen Hub und VHS auf „Lern-Nuggets“: kompakte Einzeltermine, zwei am Vormittag, fünf am Nachmittag oder Abend, die Zeit und Geldbeutel schonen. Für VHS-Leiterin Nicole Mrziglod weist die Kooperation über den Dezember hinaus: „In die Stadtgesellschaft hineingehen, mit Engagierten zusammenarbeiten, Atmosphäre schaffen – das ist für mich die Zukunft von Volkshochschule insgesamt.“ (ck)