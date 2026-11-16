„Wir haben drüben jetzt auch eine Frauenquote“, erklärt Femisto. Selbst in der Hölle ändern sich offenbar die Zeiten. Bei der Premiere der Komödie „Gittis Faust“ am Samstagabend im THEAS Theater in Bergisch Gladbach bleibt ohnehin kaum etwas beim Alten. Die Gruppe-Frei-Tag von Theater-Welten-Erschaffen (TWE) nimmt sich unter der Regie von Norbert Bonn Goethes Klassiker vor und stellt die Frage: Was ist eigentlich aus Fausts Ex-Frau geworden?

Die Autorin der Vorlage

Die Vorlage stammt von der Südtiroler Schriftstellerin und Dramatikerin Selma Mahlknecht. Die 1979 in Meran geborene Autorin studierte Drehbuch und Dramaturgie in Wien und schreibt neben Romanen und Erzählungen vor allem Theaterstücke.

Ein Pakt für den Neuanfang

Bereits zu Beginn der Aufführung stellen die Darsteller die Frage, wie sich aus einem patriarchalen Klassiker ein modernes feministisches Stück machen lässt. Die Antwort liefert die Handlung selbst. Gitti (Christiane Bonn) unterrichtet Deutsch, ihre Kinder haben längst das Haus verlassen und die Scheidung liegt hinter ihr. Elterngespräche und Schulalltag bestimmen ihr Leben. Mitten in dieser Sinnkrise taucht Femisto (Lea Carlotta Miaskowski) auf und verspricht ihr einen Neuanfang. Der Preis: Gittis Seele. Dafür winken ewige Jugend, Schönheit und vor allem eine goldene Kreditkarte ohne Limit. Gitti lässt sich auf den Handel ein, kündigt kurzerhand ihren Lehrerjob und stürzt sich in ein neues Leben.

Ein überzeugendes Gespann auf der Bühne

Allerdings bringt der plötzliche Wohlstand auch neue Schwierigkeiten mit sich. Die Inszenierung lebt vor allem vom Zusammenspiel zwischen Christiane Bonn und Lea Carlotta Miaskowski. Als Gitti und Femisto bilden sie ein überzeugendes Gespann. Ihre gemeinsamen Szenen gehören zu den stärksten Momenten des Abends. Für zahlreiche Pointen sorgen die wiederkehrenden Anspielungen auf Goethes Original. Wenn Gitti ihrem Ex-Mann ein „Heinrich, mir graut's vor dir!“ entgegenhält oder nach einem missglückten Heiratsantrag trocken feststellt „Jetzt reimt der auch noch“, zeigt sich der Spaß, den Mahlknecht mit der literarischen Vorlage treibt.

Das Ensemble Gruppe-Frei-Tag. Copyright: Norbert Bonn

Satire auf Konsumwahn und Jugendkult

Dabei nimmt das Stück nicht nur die Geschlechterrollen aufs Korn, sondern auch den Konsumwahn, soziale Medien und den Wunsch nach ewiger Jugend.

Die Komödie setzt vor allem auf Wortwitz, überspitzte Figuren und schnelle Dialoge. Ihre gesellschaftlichen Themen behandelt sie eher satirisch als tiefgründig. Das funktioniert besonders dann, wenn die Inszenierung bekannte Situationen aus dem Alltag aufgreift und mit den Figuren aus Goethes Werk verbindet. Für die Gruppe-Frei-Tag stellte bereits die Stückauswahl eine Herausforderung dar. „Wir wollten etwas spielen, das Niveau hat“, erklärt Regisseur Norbert Bonn. Bei der Suche nach einer geeigneten Vorlage stieß die Gruppe schließlich auf Mahlknechts Goethe-Persiflage.

Laientheater neben Beruf und Alltag

Seit März probten die Laienschauspieler einmal wöchentlich für die Aufführung. Eine eigene Bühne besitzt die Gruppe nicht. Sie spielt unter dem Dach von Theater-Welten-Erschaffen und kooperiert mit dem THEAS Theater. Die Mitglieder stehen neben Beruf und Alltag aus Freude am Theater auf der Bühne. Für weitere Produktionen wünscht sich Bonn vor allem männliche Verstärkung: „Wir suchen männliche Schauspieler.“

Lauter Applaus und ausverkaufte Vorstellungen

Am Ende muss Gitti erkennen, dass Reichtum und Jugend allein noch kein erfülltes Leben garantieren. Der Teufel verliert seinen Einsatz, während Gitti ihren eigenen Weg findet. Das Premierenpublikum belohnte das Ensemble mit lautem Applaus. Nach Angaben von Regisseur Norbert Bonn sind alle weiteren Vorstellungen bereits ausverkauft.