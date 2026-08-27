Badegäste müssen sich im Kombibad Paffrath noch ein paar Tage länger gedulden als zunächst geplant. Der Hallenbadbereich öffnet nach dem Ende der Freibadsaison am Montag, 7. September, wieder. Damit dauert die derzeit laufende Revision einige Tage länger als ursprünglich vorgesehen, wie die Bädergesellschaft mitteilt.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir deshalb noch keinen verlässlichen Termin für die Wiedereröffnung der Sanitärbereiche nennen. Nico van der Lucht, Geschäftsführer Bädergesellschaft

Bei der turnusmäßigen Überprüfung des Bades sind demnach zusätzliche Schäden entdeckt worden. Die erforderlichen Reparaturen seien umfangreicher und aufwendiger als zunächst angenommen und benötigten entsprechend mehr Zeit. Nach Abschluss der Arbeiten soll der Hallenbadbetrieb ab 7. September wieder aufgenommen werden.

i Freibadsaison geht zu Ende Mit der Wiedereröffnung der Schwimmhalle vollzieht das Kombibad Paffrath Anfang September zugleich den Wechsel von der Freibad- zur Hallenbadsaison. Bis dahin steht zunächst noch der Freibadbetrieb im Mittelpunkt.Nach dessen Ende übernimmt ab Montag, 7. September, wieder der Hallenbadbereich. Der Wechsel zwischen den beiden Bereichen wird traditionell für die jährliche Revision genutzt. Dabei werden technische Anlagen überprüft sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen. Diesmal haben die dabei entdeckten zusätzlichen Schäden den Zeitplan durcheinandergebracht. (wg)

Noch nicht absehbar ist dagegen, wann die Duschen wieder vollständig genutzt werden können. Bei den dort laufenden Bauarbeiten seien weitere Schäden festgestellt worden, teilt die Bädergesellschaft mit. Diese machten eine grundlegende Sanierung der Sanitärbereiche notwendig. Innerhalb des ursprünglich dafür eingeplanten Zeitraums sei das nicht fachgerecht zu schaffen.

Immerhin konnten kurzfristig Handwerksbetriebe für die zusätzlichen Arbeiten gefunden werden. „Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, kurzfristig örtliche Fachfirmen zu beauftragen, welche die notwendigen Arbeiten nun fachmännisch durchführen können“, erklärt Geschäftsführer Nico van der Lucht. Durch die zusätzlich entdeckten Schäden falle die Sanierung allerdings deutlich umfassender aus als zunächst vorgesehen.

Bädergesellschaft kann noch „keinen verlässlichen Termin“ nennen

Wann die Sanitärbereiche wieder komplett zur Verfügung stehen, kann die Bädergesellschaft daher noch nicht sagen. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir deshalb noch keinen verlässlichen Termin für die Wiedereröffnung der Sanitärbereiche nennen“, so van der Lucht.

Auf Duschen müssen die Besucherinnen und Besucher nach der Wiedereröffnung der Schwimmhalle allerdings nicht vollständig verzichten. Während der weiteren Bauarbeiten sollen Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen.