Die Kreissparkasse Köln hat ihr Praktikumsangebot für Schülerinnen und Schüler erweitert. Neu ist, dass ein Praktikum nicht mehr nur in den Filialen, sondern auch im Team Finance möglich ist. Das Team Finance ist eine Beratungseinheit mit Standorten in Bergisch Gladbach, Königsdorf und Siegburg. Sie richtet sich an junge Kundinnen und Kunden im Alter von 18 bis 30 Jahren und berät vorzugsweise über digitale Kanäle, etwa per Videocall. Der Großteil der Praktikumsplätze wird weiterhin vor Ort in den Filialen der Kreissparkasse angeboten.

Einblicke in Filiale und digitale Services

Dort erhalten Praktikantinnen und Praktikanten wie bisher Einblicke in die Filialorganisation, die Privatkundenberatung sowie in Service- und Kassengeschäfte. Digitale Services rücken stärker in den Fokus, etwa die Sparkassen-App, das Bezahlverfahren Wero, die Fotoüberweisung oder das Mehrwertprogramm S-Vorteilswelt.

Rund 300 Plätze pro Jahr

„Mit unserem erweiterten Praktikumsangebot ermöglichen wir jungen Menschen einen guten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten von Bankkaufleuten im Vertrieb“, sagt Britta Frackenpohl aus der Personalberatung. „Neben den klassischen Aufgaben in der Filiale spielen digitale Services und mediale Beratung im Bankgeschäft eine immer wichtigere Rolle.“ Insgesamt stellt die Kreissparkasse Köln jedes Jahr rund 300 Praktikumsplätze für Jugendliche zur Verfügung.

Engpässe möglich

Möglich sind Tages- und Kurzpraktika von bis zu fünf Tagen, zwei- bis dreiwöchige Schulpraktika sowie freiwillige Praktika in den Schulferien. „Interessierten Schülerinnen und Schülern empfehlen wir, sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bewerben“, sagt Hannah Beeck, stellvertretende Leiterin in Bergisch Gladbach. „In der Praxis konzentrieren sich die Bewerbungen jedoch häufig auf bestimmte, von den Schulen vorgegebene Zeiträume.“ Dann könne es zu Engpässen kommen. Wer flexibel bei der Terminwahl sei, etwa bei einem freiwilligen Praktikum in den Schulferien, habe daher gute Chancen.

So läuft die Bewerbung

Wer sich für ein mehrwöchiges Praktikum interessiert, kann sich online bewerben. Ein Tages- oder Kurzpraktikum kann direkt mit der Filiale vor Ort vereinbart werden. (hvo)

www.ksk-koeln.de/praktikum