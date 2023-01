Der Mai ist der bergische Laufmonat. Gleich vier Laufveranstaltungen locken.

Bei uns finden Sie eine Übersicht mit allen wichtigen Infos zu den Events.

Rhein-Berg – Der Mai ist der bergische Laufmonat. Vier Laufveranstaltungen locken: vom Hander Volkslauf über den Kirschblütenlauf in Refrath bis zu „Lindlar läuft“ und dem Internationalen Biesfelder Dorflauf. Wir geben einen Überblick.

29. Hander Volkslauf:



Bergisch Gladbach-Hand, Lauftag Sonntag, 5. Mai. Start und Ziel: Vereinshaus Blau-Weiß Hand, Franz-Heider-Straße 25. Startzeiten der Hauptläufe: Um 10 Uhr startet der Waldlauf über drei Kilometer (mit Zeitnahme), um 10.05 Uhr der Fitnesslauf/Walking über drei Kilometer (ohne Zeitmessung), um 10.30 Uhr der Hander Volkslauf über zehn Kilometer (mit Zeitmessung), um 10.35 Uhr der Fitnesslauf/Walking über zehn Kilometer (ohne Zeitmessung). Schülerlauf über 1200 Meter um 9.30 Uhr.

Die Laufstrecken führen durch den Diepeschrather Wald. Beim Lauf über zehn Kilometer ist eine Runde zu absolvieren. Nachmeldung am Lauftag problemlos möglich. Hauptlauf über 10 Kilometer: 13 Euro für Erwachsene, Schüler elf Euro, ohne Zeitmessung neun/ sieben Euro. Lauf über drei Kilometer: neun/acht Euro Erwachsene. Schülerlauf: sieben/sechs Euro. Vermessene Strecke: nein, markierte Kilometer: ja. Onlinemeldung: www.blau-weiss-hand.de

16. Kirschblütenlauf:



Bergisch Gladbach-Refrath. Veranstalter: TV Refrath Running Team. Lauftag: Sonntag, 19. Mai. Start und Ziel: Siebenmorgen 23, Höhe Kreissparkasse. Startzeiten der Hauptläufe: Um 15.30 Uhr startet der Lauf über fünf Kilometer mit Firmenlauf und Schülerwertung. Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird um 16.30 Uhr gestartet, mit GL-Stadtmeisterschaften, LVN-Regio-Meisterschaften und Zweierstaffel.

Von 13.00 bis 14.40 Uhr Kinderlauf (500 Meter), vier GL-Grundschulläufe (1000 Meter) und Schülerlauf (1000 Meter). Die Laufstrecken der Hauptläufe bieten eine Runde über fünf Kilometer vom Ortskern Refrath zum Naherholungsgebiet Saaler Mühle und zurück. Startgebühren und Anmeldung: Voranmeldung: bis 12. Mai.

Zwölf Euro für den Lauf über fünf Kilometer, 15 Euro für den Lauf über zehn Kilometer, Zweierstaffel 24 Euro, Kinder vier Euro, Grundschüler und Schüler sechs Euro. Nachmeldung am Lauftag plus drei Euro. Zeitmessung: Transponder in der Startnummer, Firma Cologne Timing, vermessene Strecke: ja, markierte Kilometer: ja. Onlineanmeldung: www.kirschbluetenlauf.de

11. Lindlarer Ortskernlauf:



Veranstalter: Lindlar läuft e.V. Lauftag: Freitag, 24. Mai. Start und Ziel: Marktplatz Lindlar. Startzeiten der Hauptläufe: Um 18.30 Uhr wird der Lauf über vier Kilometer gestartet. Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird um 19.30 Uhr gestartet. Kinder- und Jugendläufe: 17.00 Uhr Bambinilauf 1 (600 Meter), 17.15 Uhr: Bambinilauf 2 (600 Meter), 17.30 Uhr: Bambinilauf 3 (600 Meter), 17.55 Uhr: Kinder und Jugendliche Jg. 2004-2012 (2 km) Die Laufstrecke ist ein Rundkurs über zwei Kilometer um den Marktplatz.

Startgebühren und Anmeldung: Voranmeldung bis 14. Mai. Acht/zwölf Euro für den Lauf über zehn Kilometer, sieben/neun Euro für den Lauf über vier Kilometer, drei Euro für Bambini, sieben Euro für Kinder/Jugendliche. Chippfand: 25 Euro bei Läufen über vier und zehn Kilometer (Rückgabe 25 Euro). Nachmeldung am Lauftag möglich, plus 50 Cent für Bambini, alle anderen plus zwei Euro, Chippfand 28 Euro (Rückgabe 25 Euro). Zeitmessung: Championchip Mika Timing, vermessene Strecke: ja, markierte Kilometer: ja. Onlinemeldung: www.lindlar-laeuft.de

15. Internationaler Dorflauf:



Veranstalter: Union Biesfeld Triathlon e.V. Lauftag: Samstag, 25. Mai. Start und Ziel: Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Biesfeld. Startzeiten der Hauptläufe: Um 15 Uhr starten der Biesfelder Dorfsprint und Dorfwalk über fünf Kilometer.

Der Internationale Biesfelder Dorflauf über zehn Kilometer wird um 16.30 Uhr gestartet (mit Kürtener Gemeindemeisterschaft).

Anschließend Volksbank-Berg-Bambini- und Schülerläufe: 17.15 Uhr (800 Meter), 17.30 Uhr (erster Cuplauf, 2,1 Kilometer), 17.45 Uhr (zweiter Cuplauf, 2,1 Kilometer). Die Laufstrecken der beiden Hauptläufe führen auf einer hügeligen Runde von fünf Kilometern rund um das Dorf.

Das Preisgeld beträgt: Zehn Kilometer: Platz 1 bis 3: 100/50/25 Euro (Männer und Frauen), fünf Kilometer: Platz eins bis drei: 50/25/12,50 Euro (Männer und Frauen) Startgebühren und Anmeldung: Voranmeldungen sind bis einschließlich Samstag, den 18. Mai möglich.

Zehn Euro für den Lauf über 10 Kilometer, fünf Euro für den Lauf über fünf Kilometer und die Nachwuchsläufe. Eine Nachmeldung am Lauftag möglich, plus drei Euro. Zeitmessung: manuell, vermessene Strecke: nein, markierte Kilometer: ja. Onlineanmeldung:

www.union-biesfeld-triathlon.de