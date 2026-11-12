Auf der Ankündigung stand noch Sandra Novak. Unter diesem Pseudonym trat sie jahrelang öffentlich auf, um über Menschenhandel und Zwangsprostitution zu sprechen. Beim Informationsabend an der Integrierten Gesamtschule Paffrath stellte sie sich nun mit ihrem richtigen Namen vor: Sandra Reitz. Nach ihrem zweiten juristischen Staatsexamen habe sie sich entschieden, das Pseudonym abzulegen, das sie schützte, aber auch an das Erlebte und das Milieu erinnerte.

Informationsabend mit 120 Gästen

Rund 120 Menschen hörten ihren Vortrag im Rahmen des Abends „Verliebt. Verführt. Verkauft. Achtung Loverboys!“. Organisiert hatte ihn die BONO-Direkthilfe mit der Schule, der Gleichstellungsstelle der Stadt Bergisch Gladbach und weiteren Unterstützern. Bürgermeister Marcel Kreutz übernahm die Schirmherrschaft. Schulleiterin Angelika Wollny betonte, wie wichtig es sei, Jugendliche früh über sexuelle Ausbeutung aufzuklären.

Sechs Jahre in der Zwangsprostitution

Sandra Reitz hatte als Jugendliche Schwierigkeiten in ihrem familiären Umfeld und suchte nach Zuneigung und Geborgenheit. Mit 17 Jahren lernte sie im Internet einen rund 20 Jahre älteren Mann kennen, der ihr das Gefühl gab, geliebt zu werden. Er nutzte ihre Unsicherheit aus, erzählte von finanziellen Problemen und drängte sie schließlich zur Prostitution. Er nahm ihr das Geld ab, kontrollierte ihren Alltag und isolierte sie. Gewalt, Erniedrigung und Panikattacken begleiteten sie lange. Sechs Jahre dauerte es, bis sie 2014 den Ausstieg schaffte. Sie machte ihr Abitur und studierte Rechtswissenschaften. Heute berät sie Betroffene und engagiert sich auch international gegen sexuelle Ausbeutung.

Wie Täter Liebe und Anerkennung ausnutzen

Jana Mohnfeld-Knotkova, Diplom-Psychologin und Kinder- und Jugendlichentherapeutin der Fachberatungsstelle MehrBlick e.V., erklärte, wie Täter das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung ausnutzen. Die Täter beginnen häufig mit besonders intensiver Aufmerksamkeit. Sie machen Geschenke und versprechen eine gemeinsame Zukunft. Fachleute nennen diese Phase „Love Bombing“. Später verändert sich die Beziehung. Der Täter wird eifersüchtig, kontrolliert Kontakte und versucht, das Opfer von Freunden und Familie zu isolieren. Auf Streit, Drohungen und Gewalt folgen Entschuldigungen, Reue und neue Liebesversprechen. Anschließend beginnt der Kreislauf erneut. Diese wechselnden Erfahrungen können eine starke emotionale Bindung erzeugen. Die Betroffenen hoffen auf die Rückkehr der anfänglichen Zuneigung und suchen die Schuld häufig bei sich selbst.

Engagiert für Aufklärung Copyright: Nina Dreßler

Warnzeichen und der richtige Umgang

Kriminalhauptkommissarin Jennifer Lorenz wies darauf hin, dass viele Fälle der Polizei unbekannt bleiben. Betroffene fürchten Konsequenzen, schämen sich oder fühlen sich ihrem Täter verpflichtet. Warnzeichen können plötzliche Verhaltensänderungen, sozialer Rückzug oder unerklärliche Geschenke sein. Nicht jede Veränderung bedeutet Missbrauch. Wichtig sei, im Gespräch zu bleiben, Vertrauen zu erhalten und keine Vorwürfe zu machen. Auch vor einer Täter-Opfer-Umkehr wurde gewarnt: Nicht die Betroffenen müssten sich rechtfertigen.

Prävention an der Schule

An der Gesamtschule Paffrath fand bereits vor einem Jahr ein Workshop zu dem Thema statt. Auch in anderen Jahrgangsstufen greift die Schule das Thema auf und sieht sich in der Verantwortung, Jugendliche nicht allein zu lassen. Doch auch in Bergisch Gladbach fehlt es vielen Schulen an sozialpädagogischem Personal.

Hilfe für Betroffene

Wer Unterstützung sucht, kann sich an die Fachberatungsstelle MehrBlick, die Mädchenberatungsstelle oder den polizeilichen Opferschutz wenden.