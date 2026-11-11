Andere verbrachten die Herbstferien auf dem Sofa vor dem Bildschirm. Sechzig Musikerinnen und Musiker des Jungen Blasorchesters Rhein-Berg fuhren dagegen nach Bad Fredeburg ins Sauerland. Dort probten sie eine Woche lang an Takten, Griffen und Einsätzen. Sie arbeiteten bis zur Erschöpfung an der klanglichen Wucht eines Vulkanausbruchs. Am Wochenende entlud sich diese Energie im vollbesetzten Theatersaal des Bergischen Löwen. Am Ende hielt es niemanden mehr auf den Sitzen.

Schon der Blick in die Reihen zeigte, dass dieses Orchester mehr ist als ein gewöhnliches Ensemble. Dreizehnjährige saßen neben Berufstätigen und Ehemaligen, die ihrem Jugendorchester seit Jahren treu bleiben. Das JBO gilt seit vielen Jahren als Leuchtturmprojekt der Städtischen Max-Bruch-Musikschule. Deren engagierter Förderverein unterstützt es.

Etwas ganz Besonderes

Bergisch Gladbachs Bürgermeister Marcel Kreutz brachte es in seinen Begrüßungsworten auf den Punkt: Solch eine Gemeinschaft fällt nicht vom Himmel. Sie wächst aus jahrelanger Nachwuchsarbeit, aus dem Einsatz der Eltern, die Instrumentenkoffer durch den Regen schleppen, und aus der Hingabe eines Dozententeams, das die Jugendlichen sichtlich verehren. Kreutz erinnerte zugleich an das bevorstehende Jubiläum. Im kommenden Jahr feiert die Musikschule ihr 50-jähriges Bestehen.

Das Motto des Abends, „Changing Winds“, stand für Umbrüche, Stürme und Neuanfänge. Zwei bestens aufgelegte Moderatorenduos führten durch das anspruchsvolle Programm und gaben dem Abend eine herzerfrischende Dramaturgie. Im ersten Teil traten Felix und Vegard ans Mikrofon. Mit feiner Selbstironie verglichen sie einen Programmtausch mit der Deutschen Bahn: „Heute in umgekehrter Wagenreihung! “

Musikalische Wucht

Auf Aaron Coplands markante Eröffnungsfanfare „Fanfare for the Common Man“ folgte der erste Höhepunkt: das „Concerto for Tuba and Wind Ensemble“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa. Solist Alexander Wendt widerlegte jedes Vorurteil von der Tuba als behäbigem Bassfundament. Mit atemberaubender Geläufigkeit, lupenreiner Intonation und warmem, tragendem Ton im lyrischen Mittelsatz meisterte er die vertrackten Läufe des dreisätzigen Werks. Das war ein virtuoser Auftritt.

Vor der Pause ließ das Orchester dann die Erde beben. „Pompeii“ des spanischen Komponisten José Alberto Pina forderte das gesamte Klangspektrum des sinfonischen Blasorchesters. Kerith Müller führte das Ensemble mit präzisem, forderndem Schlag durch vertrackte Taktwechsel, flirrende Holzbläserpassagen und schneidende Blechattacken. Nach dem musikalischen Vesuvausbruch verhallte die Pauke wie ein sterbender Herzschlag. Eine beklemmende Stille erfasste den Saal. Gerade in diesem Moment zeigte sich die Reife des Ensembles. Kaum zu glauben, dass dieses monumentale Werk seine dramatische Wucht in nur einer einzigen Probewoche fand.

Melodische Glanzpunkte nach der Pause

Nach der Pause übernahmen Esther und Frieda die Moderation. Mit Bill Contis berühmter Rocky-Hymne „Gonna Fly Now“ und Bert Appermonts vierteiligem Tongemälde „Noah’s Ark“ hielt das Ensemble das Tempo hoch. Ein melodischer Glanzpunkt gelang mit der feinsinnigen „Forrest Gump Suite“ von Alan Silvestri im Arrangement von Calvin Custer. Auch hier glänzten Solisten aus den eigenen Reihen. Die Einsätze an Klavier, Klarinette, Oboe und Trompete verrieten bemerkenswerte klangliche Reife und technische Sicherheit. Nichts wackelte, niemand zögerte. Das Musizieren klang rein und rund.

Ehre, wem Ehre gebührt

Ein solches Niveau verdankt das Orchester der akribischen Probenarbeit seiner Leiterin Kerith Müller und ihrem sechsköpfigen Dozententeam. Passend zum berühmten Forrest-Gump-Zitat („Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“) überreichten die Orchestersprecherinnen dem Team süße Präsente.

Den Schlusspunkt setzte das Ensemble mit den packenden Revolutionsmelodien aus dem Musical „Les Misérables“. Als der letzte Akkord verklang, gab es im Saal kein Halten mehr. Das Publikum sprang auf, applaudierte im Stehen und erzwang zwei Zugaben. Ein stürmischer Abend. Er zeigte, wie lebendig und mitreißend Bergisch Gladbachs musikalische Jugend musiziert.