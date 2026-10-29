Experimente„Physik ist, wenn’s knallt“: Spannende Experimente in der Bücherei Bergisch Gladbach

Wissenschaftsshow für die ganze Familie

Warum knallt es – und was hat Physik damit zu tun? Antworten verspricht eine Wissenschaftsshow für die ganze Familie am Samstag, 7. November, um 16 Uhr in der Stadtbücherei, Hauptstraße 250. Bei „Physik ist, wenn’s knallt“ verbinden Judith und Marcus Weber Geschichten mit spektakulären Experimenten.

Judith Weber liest unter anderem aus ihrem gleichnamigen Buch und erzählt humorvolle Episoden aus dem Familienalltag. Marcus Weber, als „Der Physikant“ auch aus der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ bekannt, macht die physikalischen Phänomene dahinter sichtbar.

Die Veranstaltung für Familien mit Kindern ab sieben Jahren gehört zum Projekt „MINT für alle“, das von der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Köln gefördert wird. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich: unter der Telefonnummer (02202) 142281 oder online über die Stadtbücherei. (wg) www.bergischgladbach.de