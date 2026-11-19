Die Stadtbücherei Bergisch Gladbach wird stärker genutzt, als ihr knapper Personalschlüssel erwarten lässt. 2025 zählte sie mehr als 145.000 Besuche, verbuchte gut 306.000 Entleihungen und organisierte 328 Veranstaltungen. Zugleich liegt die Zahl der Mitarbeitenden im Vergleich mit ähnlich großen Bibliotheken unter dem Mittelwert. Auch die Ausgaben für neue Medien sind geringer als bei den Vergleichseinrichtungen. Der Jahresbericht, der am 26. September im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport vorgestellt werden soll, zeigt damit beides: eine stark nachgefragte Einrichtung und die Grenzen ihrer derzeitigen Ausstattung.

Drei Standorte, Schulmedienzentrum und Verwaltungsbücherei

Das gilt für die Zentralbücherei in der Stadtmitte ebenso wie für die Stadtteilbüchereien in Bensberg und Paffrath. In Paffrath ist die Einrichtung zugleich Schulbibliothek. Darüber hinaus versorgt die Stadtbücherei als Schulmedienzentrum pädagogische Fachkräfte im Rheinisch-Bergischen Kreis mit Unterrichtsmaterial, meist digital über die Bildungsmediathek NRW. Hinzu kommen die Verwaltungsbücherei und ein umfangreiches Programm für unterschiedliche Altersgruppen.

Mehr als eine Ausleihstation: Veranstaltungen für alle Interessen

Die Besucherzahlen belegen: Die Bücherei ist mehr als eine Ausleihstation. 2025 kamen zu den 328 Veranstaltungen 5394 Besucherinnen und Besucher. Dazu zählen Lesungen, Angebote für Kinder und Familien, Gaming, digitale Bildung und Formate zur politischen oder ökologischen Bildung. 2083 Kinder und Jugendliche nahmen an Führungen für Schulen und Kitas teil. Mit Angeboten wie einer Schreibwerkstatt, Programmieren mit dem Elefanten, Gebärdensprachkursen, Repair-Café oder Handyberatung für Seniorinnen und Senioren spricht die Bücherei Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen und Voraussetzungen an.

Digitale Angebote gewinnen an Bedeutung

Auch der Medienbestand wandelt sich. Von 153.557 angebotenen Medien waren 16 Prozent virtuell. Jede fünfte der 306.412 Entleihungen entfiel auf digitale Angebote. Allein die Bergische Onleihe verzeichnete 62.296 Ausleihen, nach 61.390 im Vorjahr. Insgesamt hielt die Bücherei 18 digitale Plattformen und Datenbanken vor. Die Zahl der Neuanmeldungen lag bei 1874; 171 Medien wurden auf Wunsch von Nutzerinnen und Nutzern angeschafft.

Wachsende Aufgaben, hohe Belastung für ein kleines Team

Geplant: Umzug auf Zanders (r.) Copyright: ca/cbt (Archivfotos)

Für die Beschäftigten bedeutet die Vielfalt zusätzliche Aufgaben. Bibliothekarische Arbeit umfasst inzwischen neben Beratung und Bestandsaufbau auch Medienpädagogik, Veranstaltungsorganisation, digitale Vermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen. Im Vergleich von 75 Bibliotheken ähnlicher Größe liegen die Bergisch Gladbacher Fortbildungsstunden je Mitarbeiter sogar unter den niedrigsten 25 Prozent. Gleichzeitig gehört die Zahl der Öffnungsstunden je Beschäftigten zu den höchsten 25 Prozent. Das belegt die gute Erreichbarkeit, verweist aber auch auf die hohe Belastung eines kleinen Teams. 2025 gab es 3313 Stunden persönlicher Beratung; digitale Angebote waren rund um die Uhr verfügbar.

Umzug auf das Zanders-Gelände geplant

Der Bericht steht zugleich im Zeichen des geplanten Umzugs. Die Stadtbücherei soll in das ehemalige Forum-Gebäude auf dem Zanders-Gelände ziehen. Der Rat hatte die weitere Planung 2025 beschlossen; im Herbst wurde das Büro includi mit der Fachplanung beauftragt, die Zanders-Entwicklungsgesellschaft soll die Umsetzung voranbringen. Eine moderne Bibliothek brauche flexible Lern- und Aufenthaltsbereiche, Arbeitsplätze, Veranstaltungsräume sowie eine Infrastruktur für digitale und analoge Angebote, heißt es im Bericht.

Kosten in angespannter Haushaltslage und die Frage des Personals

Dass dieses Vorhaben angesichts der angespannten Haushaltslage Geld kosten wird, räumt die Verwaltung ein. Der Bericht hält es dennoch für zu kurz gegriffen, die Investition allein an unmittelbaren Ausgaben zu messen. Die Bibliothek sei Teil der Bildungs-, Kultur- und Sozialinfrastruktur. Ob der Umzug tatsächlich ein „Leuchtturm“ wird, entscheidet sich aber nicht nur am Gebäude: Die Zahlen zeigen, dass Räume und Angebote ohne ausreichend Personal kaum dauerhaft auf dem Niveau gehalten werden können.

Fazit: Perspektive für Personal, Medienetat und Technik nötig

Der Jahresbericht beschreibt demnach ein Haus, das mit begrenzten Mitteln viele Menschen erreicht und seine Aufgaben ausweitet. Der neue Standort auf dem ehemaligen Zanders-Industrieareal kann dafür die räumliche Perspektive schaffen. Damit aus der Planung ein leistungsfähiger dritter Ort wird, braucht es jedoch auch eine belastbare Perspektive für Personal, Medienetat und digitale Ausstattung.