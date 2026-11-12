Die Ausleihzahlen steigen, die Zahl der Nutzer wächst – doch die Rösrather Stadtbücherei muss mit wenig Platz und einem knappen Etat auskommen. Das soll sich ändern. Der Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Freizeitgestaltung hat ein Konzept beschlossen, das die Einrichtung bis 2030 grundlegend weiterentwickeln soll. Geplant sind mehr Geld für Bücher, zusätzliche Fachkräfte, moderne Technik und langfristig deutlich größere Räume.

18,4 Prozent mehr Ausleihen

Besonders deutlich wird der Handlungsbedarf beim Blick auf die Zahlen: 49.570 Ausleihen registrierte die Stadtbücherei 2025, 18,4 Prozent mehr als 2024. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg um 19,7 Prozent auf 1134. Die Einrichtung verfügt über 13.600 Medien, hinzu kommt das Angebot der Bergischen Onleihe. Zugleich stehen in der Hauptstelle gerade einmal 165 Quadratmeter Publikumsfläche zur Verfügung.

Neuer Standort mit mindestens 600 Quadratmetern

Das Konzept sieht deshalb vor, nach einem zentral gelegenen Standort mit mindestens 600 Quadratmetern zu suchen. Eine Umsetzung wird für 2029 oder 2030 angestrebt. Die Bücherei soll dann nicht mehr nur Bücher verleihen, sondern auch ein Raum zum Lernen, Arbeiten und Begegnen sein.

Mehr Geld, mehr Personal, neue Technik

Schon vorher soll sich einiges tun. Der Medienetat der Hauptstelle, bislang 8000 Euro, soll innerhalb von drei bis fünf Jahren schrittweise auf 27.000 Euro steigen. Eine erste Erhöhung ist für die Haushaltsplanung 2027 vorgesehen. Die ehrenamtlich betriebene Zweigstelle Forsbach soll einen eigenen Medienetat erhalten. Außerdem will die Verwaltung zusätzliche Stellenanteile für eine Bibliotheksfachkraft und eine medienpädagogische Fachkraft vorbereiten. Für 2027 und 2028 sind Investitionen in ein RFID-System, Selbstverbuchung und eine Rückgabebox vorgesehen. Fördermittel sollen beantragt werden. Auch die Satzung sowie die Benutzungs- und Gebührenordnung sollen überarbeitet werden. Das Konzept wurde im Ausschuss bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme angenommen.

Finanzierung noch nicht gesichert

Allerdings ist mit dem Grundsatzbeschluss noch nicht jede Ausgabe finanziert. Über Stellen und Haushaltsmittel muss entschieden werden. Für Büchereileiterin Carolyn Bauke ist damit zumindest die Richtung vorgegeben: Die Stadtbücherei soll mit ihrer wachsenden Nachfrage Schritt halten. (wg)