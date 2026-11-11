„Unerwartete Schwierigkeiten“RB25: Rösrath bekommt Bahnsteig 2, Vilkerath muss warten

Die gute Nachricht zuerst: Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember können Fahrgäste der Regionalbahn 25 am Bahnhof Rösrath wieder beide Bahnsteige nutzen. Die schlechte: Bis der Bahnhof vollständig modernisiert ist, wird es noch erheblich länger dauern als geplant. Und auch der neue Bahnhaltepunkt in Overath-Vilkerath wird nicht wie angekündigt zum Fahrplanwechsel eröffnet. Dort sollen die ersten Züge erst im Frühjahr 2027 halten.

Das geht aus einer neuen Zwischenbilanz der Deutschen Bahn zu den Bauarbeiten entlang der Regionalbahnstrecke 25 hervor. Rund 19 Millionen Euro investieren die DB InfraGO, der Bund und go.Rheinland in die Modernisierung der Stationen zwischen Rösrath und Ründeroth. Nun rechnet die Bahn damit, dass der Großteil der Arbeiten erst bis Mitte 2027 abgeschlossen sein wird. Für einzelne Arbeiten in Rösrath gibt es noch keinen neuen Zeitplan.

„Unerwartete Schwierigkeiten“

Als Gründe für die Verzögerungen nennt die Bahn unerwartet schwierige Bedingungen vor Ort und verspätete Lieferungen von Bauteilen. Die Verhältnisse hätten sich während der Bauarbeiten als deutlich komplexer erwiesen als angenommen. Immerhin: Die ausstehenden Arbeiten sollen weitgehend ohne weitere Einschränkungen des Zugverkehrs erfolgen.

Rösrath: Zweiter Bahnsteig geht am 13. Dezember in Betrieb

Für die Fahrgäste in Rösrath bringt der Fahrplanwechsel zumindest eine wichtige Erleichterung. Der neue Bahnsteig 2 soll am 13. Dezember in Betrieb gehen. Damit stehen wieder beide Bahnsteige zur Verfügung. Allerdings müssen Reisende, die Bahnsteig 2 erreichen wollen, zunächst weiterhin einen Umweg von rund 500 Metern über den Bahnübergang in Kauf nehmen.

Erst Anfang Januar soll die Personenunterführung wieder geöffnet werden. Auch danach ist die Baustelle längst nicht verschwunden. Das neue Bahnsteigdach an Gleis 2 soll erst Mitte 2027 fertig werden. Die Modernisierung der Unterführung wird ebenfalls im kommenden Jahr fortgesetzt. Wann allerdings das noch fehlende Deckenelement eingebaut und der Bahnsteig an Gleis 1 modernisiert werden kann, ist derzeit offen. Diese Arbeiten muss die Bahn neu terminieren. Damit bestätigt sich, was sich bereits vor Wochen abgezeichnet hatte. Wie berichtet, hatte die Bahn schon im Herbst eingeräumt, dass es bei den Arbeiten an der RB25-Strecke zu Verzögerungen kommen werde. Jetzt liegen laut Bahn konkretere Angaben dazu vor, welche Teile der Bahnhöfe wann fertig werden sollen. Rund zehn Millionen Euro fließen allein in den Umbau des Rösrather Bahnhofs.

Vilkerath: Neuer Haltepunkt verzögert sich um Monate

Aufzugsbaustelle in Hoffnungsthal. Copyright: Guido Wagner

Besonders enttäuschend dürfte die Nachricht auch für die Menschen in Vilkerath sein. Der neue Haltepunkt zwischen Overath und Engelskirchen soll den Overather Ortsteil erstmals direkt an die Regionalbahnstrecke anbinden. Seit dem Sommer wird für rund 3,7 Millionen Euro gebaut. Der Bahnsteig ist nach Angaben der Bahn bereits weit fortgeschritten. Doch die Rampe, über die Fahrgäste künftig barrierefrei zum Zug gelangen sollen, ist noch nicht fertig. Damit verschiebt sich die ursprünglich für Dezember vorgesehene Inbetriebnahme um mehrere Monate. Einen genauen Eröffnungstermin nennt die Bahn nicht.

Hoffnungsthal: Aufzüge fehlen noch

Am Bahnhof Hoffnungsthal ist die Bahn bereits weiter. Dort sind Personenunterführung, Treppenaufgänge und Bahnsteig vollständig modernisiert. Seit September können Fahrgäste die erneuerten Anlagen nutzen. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen fehlen allerdings noch die Aufzüge. Sie sollen im Frühjahr 2027 in Betrieb gehen. Erst dann ist der für mehr als fünf Millionen Euro modernisierte Bahnhof vollständig barrierefrei erreichbar.

Ründeroth: Rampen bis zum Sommer 2027

Auch außerhalb von Rhein-Berg wird weitergebaut. In Ründeroth ist der neue Reisendenüberweg bereits fertig. Die noch fehlenden Rampen zum Mittelbahnsteig und zur Park-and-Ride-Anlage sollen bis zum Sommer 2027 entstehen.

Für Pendler: Keine weitere Vollsperrung geplant

Für die Pendler zwischen Köln, Rösrath, Overath und dem Oberbergischen ist vor allem eine Zusage wichtig: Die noch ausstehenden Bauarbeiten sollen weitgehend bei laufendem Zugverkehr erledigt werden. Eine weitere längere Vollsperrung wegen der Stationsumbauten ist nach aktuellem Bauplan nicht vorgesehen.

Nach den monatelangen Einschränkungen auf der RB25 ist das immerhin eine Perspektive. Bis alle Bahnhöfe fertig sind, wird es allerdings noch dauern. Und zumindest für Rösrath steht derzeit nicht fest, wann die letzten Arbeiten abgeschlossen sein werden. (wg)