Bergisch Gladbach – Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Montag (27.April) ein Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach schwer verletzt. Der 20-Jährige war mit seinem Motorrad auf dem Rather Weg aus Richtung Brüderstraße unterwegs.

Vor ihm fuhr eine 39-Jährige aus Overath in ihrem Pkw. Die Frau hatte gerade die Autobahnauffahrt verpasst, weswegen sie ihren Wagen wenden wollte. Kurz nachdem auf der linken Seite die Leitplanke und die Mittelinsel endeten, lenkte sie trotz durchgezogener Linie ihren Wagen nach links um zu wenden.

Der Motorradfahrer deutete die Situation offenbar falsch. Er setzte genau zu diesem Zeitpunkt zum Überholen an und als er links am Wagen vorbeifahren wollte, prallte er mit voller Wucht hinten links in den Toyota. Er wurde nach Zeugenaussagen über das Fahrzeug hinweg geschleudert und verletzte sich schwer.

Mit einem Rettungswagen kam er in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (red)