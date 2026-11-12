In der Oehmchenstraße duftete es am vergangenen Sonntag recht weihnachtlich. „Zieht Euch warm an“, hatte auf der Einladungskarte gestanden, und rund 120 Gäste aus der Nachbarschaft ließen sich von dampfendem Glühwein und frisch gebackenen Waffeln in die weihnachtlich geschmückten LuxHallen locken. Eingeladen hatten Familie Gronewald und weitere Ehrenamtliche des Projekts „Leben mit dem Tod – Trauerbegleitung für trauernde Familien“.

Lachen, Basteln und Gespräche in den LuxHallen

Von 15:00 bis 18:00 Uhr wurde dort gelacht, gebastelt, gestöbert und man kam miteinander ins Gespräch. Nachbarn, Freunde, Unterstützer und Wegbegleiter des Projekts waren gekommen. Auch Carsten Brand, Maria Vagedes von „Bürger für uns Pänz“, Prinzenführerin Tanja Urbach und das designierte Kinderdreigestirn schauten vorbei. Letzteres war in den Hallen unterwegs, um Spenden für das Projekt zu sammeln.

Für Musik sorgt Pütz und Band

Für die passende musikalische Stimmung sorgten Pütz und Band, die es sich nicht nehmen ließen, unentgeltlich aufzutreten. Dazu gab es kostenlose Heißgetränke und Waffeln, die großen Anklang fanden. Bei den kleinen Besuchern war der Basteltisch besonders beliebt: Aus Tannenzapfen und bunten Pompons entstanden dort kleine Weihnachtsbäumchen.

Selbstgemachtes und eine schöne Tradition

Auch liebevoll selbstgemachte Weihnachtsgeschenke, Karten und Dekorationen fanden neue Besitzer. Der Erlös kommt der Arbeit des Trauerbegleitungsprojekts zugute. Eine schöne Tradition ist inzwischen auch die Spende eines Teils der kleinen Tannenbäumchen aus dem Kinderbasteln an das Hospiz am Quirlsberg für dessen Weihnachtsbasar. Denn gute Vernetzung und ein herzliches Miteinander mit anderen Einrichtungen und Partnern sind den Organisatoren besonders wichtig.

Wofür die Einnahmen gebraucht werden

Hinter dem fröhlichen Nachmittag steckt allerdings auch noch ein weiterer wichtiger Gedanke: Die Einnahmen helfen, die kontinuierliche Arbeit des Projekts zu unterstützen und besondere gemeinsame Erlebnisse für die begleiteten Kinder zu ermöglichen. Nach Angaben des DRK-Kreisverbands Rheinisch-Bergischer Kreis umfasst das Angebot Einzelbegleitungen sowie Gruppen für Kinder, Jugendliche, Witwen und Eltern; hinzu kommen kreative Ausflüge und Schulungen für Kitas und Schulen zum Umgang mit Trauer. Alle Angebote sind für die Betroffenen kostenlos und werden ausschließlich über Spenden finanziert. Denn gerade in der Weihnachtszeit, die für trauernde Familien oft besonders herausfordernd ist, sind Gemeinschaft, Zuwendung und verlässliche Begleitung von sehr großem Wert.

Dank an die Helferinnen und Helfer

Dass ein solcher Nachmittag gelingt, ist vielen engagierten Helferinnen und Helfern zu verdanken. „Ein besonderer Dank gilt Renate, die seit zehn Jahren die Ehrenamtskoordination übernimmt, und Gerald Gronewald. Mit ihren Ideen, ihrem großen Einsatz, ihrer ruhigen und freundlichen Art und ihrem gewachsenen Netzwerk bilden sie eine wichtige Basis des Projekts“, betonte Trauerfachberaterin Stephanie Witt-Loers vom Institut Dellanima, die das Projekt „Leben mit dem Tod – Trauernde Familien“ begleiten. So war es am Ende nicht nur ein Nachmittag mit Glühwein, Waffeln und Weihnachtsduft, sondern vor allem eine Begegnung voller Herzlichkeit und der schönen Erfahrung, dass in Heidkamp viele Menschen bereit sind, füreinander da zu sein. (sus)