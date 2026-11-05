Zeuge bemerkt schwankenden Gang

Am Montag fiel er bereits auf, am Dienstag nun erneut: Ein 60-Jähriger aus Bergisch Gladbach ist wieder unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren. Ein Zeuge hatte gegen 16.30 Uhr den 60-Jährigen im Stadtteil Lustheide dabei beobachtet, wie er sein Auto parkte und anschließend ausstieg. Dabei fiel dem Zeugen der stark schwankende Gang des Mannes auf. Er rief daraufhin die Polizei.

Atemalkoholtest ergibt mehr als 2,3 Promille

Diese traf den Mann in seiner Wohnung an. Er gab zu, Alkohol getrunken zu haben und trotzdem gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Der 60-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Ermittlungen wegen Trunkenheit und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zum wiederholten Mal wurde ihm untersagt, Auto zu fahren. Der Pkw des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (pol)