Aus zwei Berufskollegs soll ein gemeinsames Bildungszentrum werden: Der Rheinisch-Bergische Kreis will die Zusammenarbeit seiner beiden Schulen in Bergisch Gladbach auf eine neue gemeinsame Grundlage stellen. Bereits mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2026/27 sollen das Berufskolleg Bergisch Gladbach und das Berufskolleg Kaufmännische Schulen Bergisch Gladbach einen gemeinsamen Verbund bilden. Beide Schulen bleiben eigenständig.

Ausschuss soll am 18. November den Weg ebnen

Den Weg dafür soll der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur am Mittwoch, 18. November, ebnen. Die Verwaltung schlägt vor, eine Kooperationsvereinbarung mit den beiden Berufskollegs und der Bezirksregierung Köln abzuschließen. Die Schulkonferenzen beider Einrichtungen haben der Gründung bereits Anfang Oktober einstimmig zugestimmt.

Bildungsgänge abstimmen, Ressourcen teilen

Hinter dem Namen „Regionales Bildungszentrum der Berufskollegs“ steckt ein handfestes Ziel: Die Schulen sollen ihre Bildungsgänge besser aufeinander abstimmen, gemeinsame Angebote entwickeln und Ressourcen gemeinsam nutzen. Das Land räumt solchen Verbünden mehr Spielraum bei der Gestaltung des Unterrichts und gemeinsamer Beschulungsmodelle ein.

Sinkende Schülerzahlen als Hintergrund

Ein Grund für den Schritt ist die Entwicklung der Schülerzahlen. Nach Einschätzung der Bezirksregierung kann die engere Zusammenarbeit dazu beitragen, Berufsschulstandorte trotz sinkender Schülerzahlen zu erhalten. Beide Berufskollegs kooperieren seit Jahren miteinander.

Sprachförderung, Übergänge und Öffentlichkeitsarbeit

Konkret wollen die Partner unter anderem die Sprachförderung verbessern, Präsenz- und Distanzunterricht stärker miteinander verbinden und zusätzliche Qualifikationen für Auszubildende entwickeln. Auch Übergänge von der Schule in Ausbildung und Beruf sollen besser begleitet und Ausbildungsabbrüche verringert werden. Eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit soll Jugendlichen, Eltern und Betrieben die Möglichkeiten beruflicher Bildung näherbringen.

Keine zusätzlichen Kosten für den Kreis

Zusätzliche Personal- oder Sachkosten entstehen dem Kreis nach Angaben der Verwaltung durch die Gründung nicht. Die Koordination übernimmt das Amt für Bildung und Integration mit vorhandenem Personal Perspektivisch könnte der Verbund künftig auch für weitere Berufskollegs aus benachbarten Regionen geöffnet werden. (wg)