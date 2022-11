Corona-Alarm in Rhein-Berg Bilder aus einer stillstehenden Welt

Belkaw-Arena in Bergisch Gladbach: Hier sollte der SV Bergisch Gladbach 09 zum Regionalligaspiel gegen Werl antreten. Das Gelände ist verwaist. Auch in der Odenthaler Werner-Swifka-Arena herrscht gähnende Leere.

Rhein-Berg – Corona-Alarm: Im Minutentakt prasselten am Wochenende die Mails mit den Absagen von Veranstaltungen und Schließungen von Einrichtungen nur so herein. Wie reagieren die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis auf die Einschränkungen? Wie funktioniert das soziale Miteinander? Eine Reise durch den Kreis.

Auf dem Gladbacher Wochenmarkt ist wenig los. Copyright: Gisela Schwarz

Keine drangvolle Enge beim Wochenmarkt auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach. Schon im Parkhaus unter dem Bergischen Löwe fallen viele leere Stellplätze auf – und das um elf Uhr morgens. „Es ist viel weniger los als sonst“, bedauert Marktbeschicker Serkan, der die Vitaminlieferanten Ananas, Orangen, Bananen und viele mehr in appetitlich bunter Reihenfolge aufgebaut hat. Die Marktbesucher halten Abstand von einander, das ist deutlich zu beobachten.

Bergisch Gladbach: Totenstille auf dem Fußballplatz

Kein einziger Fußballer ist zu sehen in der Belkaw-Arena – stille Leere auf dem grünen Rasen, auch am frühen Nachmittag, als eigentlich das Spiel des SV Bergisch Gladbach 09 gegen den SC Werl starten sollte. Nur auf dem Hartplatz am Rande übt ein junger Mann Basketballwürfe. Auch in der Odenthaler Werner-Swifka-Arena herrscht gähnende Leere.

Ganz allein sammelt Ursula Märtl in Odenthal Müll. Copyright: Gisela Schwarz

Ganz allein fischt Ursula Märtl im Hang an der Straße zwischen Voiswinkel und Odenthal Müll mit einem Greifer aus dem Laub, packt ihn in einen Sack. Etliche Meter weiter ist eine Kollegin ebenfalls in Aktion bei der Mitmachaktion „Säubere deine Umwelt“ der Grünen Odenthal. „Mit Sicherheitsabstand zueinander“, feixt Märtl. Hinterher gibt es am Rathaus Erbsensuppe. „Aber daran nehmen wir nicht teil – wegen der möglichen Ansteckungsgefahr“, meint Ursula Märtl.

Die Wandergruppe hat am Altenberger Dom leicht einen Parkplatz gefunden. Auch beim Wandern heißt es: Abstand halten. Copyright: Gisela Schwarz

Am Altenberger Dom gibt es jede Menge Parkplätze und wenige Besucher. Eine vierköpfige Wandergruppe hat sich eingefunden, will nach dem Essen im Küchenhof durch die Wälder streifen. Auch hier heißt es: Mindestens einen Meter Individualabstand.

Im Skaterpark Odenthal drehen zwei kleine Unerschrockene ihre Runde auf dem schmalen Pfad der Buckelpiste. Papa Kai sagt: „Raus an die Luft, so lange es noch geht.“ Copyright: Gisela Schwarz

Drei Jungs flitzen mit den Skateboards auf der Skater- und Pumptrackanlage am Rand von Odenthal. Auf der natürlichen Buckelpiste sausen zwei Kinder über den schmalen Pfad — Runde um Runde. Die achtjährige Alina auf einem Roller, der vierjährige Elias mit dem Laufrad. „Hier können die zwei sich noch richtig austoben“, sagt Papa Kai Reents, der mit Ehefrau Sylvia genau die muntere Fahrt beobachtet. „Raus an die Luft, solange es noch geht.“

Puppenspieler Gerd J. Pohl bangt um seine Existenz. Sein Theater steht auf dem Hof der geschlossenen Gutenberg-Schule. Copyright: Gisela Schwarz

Vor dem Puppenpavillon in Bensberg auf dem Gelände der Johannes-Gutenberg-Realschule blickt Gerd Pohl traurig in die Kamera. Seit fast zwei Wochen ist sein kleines Theater dicht – nach einem positiven Corona-Test wurde die Realschule geschlossen. Und ab Montag sind alle Schulen dicht! Keine Vorstellung mehr in Bensberg, keine Vorstellungen mehr in den Schulen. „Allein 15 Gastspiele fallen aus“, berichtet der Puppenspieler verzweifelt. „Es geht jetzt um meine berufliche Existenz – die Kosten laufen weiter.“

Auch bei den öffentlichen Einrichtungen herrscht Flaute: Das Kunstmuseum Villa Zanders öffnet zwar für Museumsbesucher, aber der Internationale Frauentag an diesem Samstag – abgesagt. Ab Montag ist das Museum ganz dicht.

Gähnende Leere auf dem Parkplatz des Schwimmbades Badino in Overath.

Leer ist der Parkplatz am Wellnessbad Mediterana. Copyright: Gisela Schwarz

Auf dem Parkplatz des Mediterana sind am Mittag nur zwei Reihen belegt. Schwimmen im Thermalbad geht, aber Aufgüsse in den Saunen gibt’s nicht. Ab Montag ist schließlich das ganze Bad geschlossen.