Ein Neubeginn im Café „Himmel un Ääd“

Eberhard Winkelmann ist wieder da. Und zwar genau dort, wo er sich besonders wohlfühlt. Der Gladbacher Künstler sitzt frohgelaunt im „Himmel un Ääd“-Café in Bergisch Gladbach-Schildgen. Hier hängen noch bis zum 5. Dezember seine aktuellen Bilder in der Ausstellung „Neu gesehen“. Das klingt nicht nur nach Neubeginn, das ist einer. „Ich beginne das Leben neu. Und auch das, was ich daraus gestalten kann, nehme ich neu in den Blick“, sagt er zum Titel der Werkschau.

Zehn Jahre Pause und ein Verlust

Zehn Jahre Schaffenspause liegen hinter ihm. Erst vor knapp einem Jahr hat er sich wieder zur Arbeit in sein Atelier in Bergisch Gladbach begeben. Den Verlust einer liebgewonnenen Person musste er erst verarbeiten, bevor er neustarten konnte. „Ich habe heute noch einmal eine andere Intensität“, sagt er in Bezug auf seine neuen Arbeiten.

„Lebensfeuer“: Energie in Rot und Orange

Passend dazu hängt beim Gespräch das Bild „Lebensfeuer“ über ihm. Während er vor der zehnjährigen Pause fast ausschließlich in Öl und farblich eher zurückhaltend malte, strahlt das Werk mit seinen rot-orangenen Acrylfarben in den Raum des Cafés. Trotz des relativ kleinen Formats wirkt die starke Energie weit über die Tischkante hinaus. Das werden auch die treuen Liebhaber von Winkelmanns Kunst erleben, auf die der in einem kleinen Dorf in Westfalen geborene Künstler an diesem Tag noch treffen wird. Schon früher hat er lieber in einem belebten Raum als in einer manchmal zu sterilen Galerie ausgestellt. „Hier gibt es jeden Tag eine Begegnung zwischen Bild und Betrachtern“, erklärt er das.

Der schwere Weg zurück an die Staffelei

Eberhard Winkelmann Copyright: Klaus Pehle

Der Weg zurück ins Atelier und dann auch in die Öffentlichkeit bereitet ihm sichtlich Freude, obwohl der Gang an die Staffelei nach den zehn Jahren für ihn nicht ganz einfach war. „Ich wusste ja, dass ich die Malerei in mir trage, aber ich war unsicher. Mir fehlte die Sicherheit in der Umsetzung, mein Innerstes auszudrücken. Es gehörte am Anfang auch ein bisschen Mut dazu.“ Aber es ging schnell. Nach gut drei Wochen war er wieder in seinem Element.

Neue Techniken, vertraute Naturverbundenheit

Aber es ist ein anderer Winkelmann. Heute nutzt er häufig verschiedene Farbtechniken, kombiniert Acryl, Aquarell, Drucktechniken, Kreide und Pastell. Geblieben ist bei seiner Kunst die Liebe und Zugewandtheit zur Natur, die im westfälischen Heimatdorf Rimbeck seinen Ursprung hat. Aber: Seine Malerei ist heute weniger Abbild der Wirklichkeit, es ist offenerer und schöpferischer Prozess als damals. Er lässt sich mehr auf Farben ein, auf Zufälle und Entwicklungen. Das kann auch ein Fleck auf der noch sonst weißen Leinwand sein. „Dieser Fleck lädt mich ein, ihm eine Aufmerksamkeit zu geben“, beschreibt er den Beginn des Gestaltungsprozess an einem seiner neuen Bilder.

Vom Realismus zur Überraschung

Früher malte er sehr realistisch, zum Beispiel der Blick auf eine Häuserzeile an der spanischen Mittelmeerküste. Er arbeitete detailverliebt und penibel, bis hin zu Dachrinnen und Licht-Schatten-Effekten. Heute ist er froh, eine andere Arbeitsweise eingeschlagen zu haben. „Ich will nicht schon zu Beginn eines Bildes wissen, auf was es hinausläuft. Ich möchte mich selbst überraschen lassen.“ Nur zwei Bilder seiner früheren Schaffensphase haben es in die aktuelle Ausstellung geschafft. „Die Welt klingt“ entstand im November 2001 und auch da hat er schon ausnahmsweise mit einer Kombination aus Ölgemälde, Drucktechniken und Kreide gearbeitet. Das Werk passe thematisch durchaus zu seinen aktuellen Arbeiten, sagt er.

Die Ausstellung im Überblick

„Neu gesehen“: Ausstellung von Eberhard Winkelmann im Cafè „Himmel un ääd“ in Bergisch Gladbach-Schildgen. Noch bis zum 5. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten. www.himmel-un-aeaed.de