Mehr als 750 Aufnahmen sind zum 26. Fotowettbewerb von Bergischer Landeszeitung und Kölner Stadt-Anzeiger Rhein-Berg eingereicht worden. Bei der Preisverleihung in der Kreissparkasse Köln erfuhren die Fotografinnen und Fotografen am Mittwochabend erst nach und nach, welchen Platz ihre Bilder erreicht hatten. Da war die Spannung groß.

Zum zwölften Mal richteten Bergische Landeszeitung und Kölner Stadt-Anzeiger den mehr als 25 Jahre existierenden Wettbewerb gemeinsam aus. Mehr als 300 Fotografinnen und Fotografen hatten ihre Aufnahmen eingereicht. „Zu unserem Auftrag gehört es, Engagement, Kunst und Kultur zu fördern, erlebbar und vor allem sichtbar zu machen“, sagte Gastgeberin Christiane Bechem, Regionalvorständin der Kreissparkasse Köln. Sie selbst fotografiere meist mit dem Handy. Auch ihre sechsjährige Tochter interessiere sich dafür; eine eigene Kamera könnte unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die Sichtbarkeit verbinde Fotografie und Ehrenamt, so Bechem: „Unsere Gesellschaft und hier in der Region würde ganz vieles ohne das Ehrenamt nicht funktionieren.“ Daher sei es wichtig, sichtbar zu machen, was dort geleistet werde.

Christian Stahl, Mitglied der Chefredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, hob die Kraft von Bildern im Journalismus hervor: „Das Bild ist in der Lage, eine Geschichte selbst zu erzählen und ihr mehr Gewicht zu geben.“ Die Jury habe sich von mehr als 700 Fotos zunächst auf 50 bis 60 Motive vorgearbeitet; bei den letzten Entscheidungen spiele auch der persönliche Eindruck eine Rolle. „Unter die Top 15 zu kommen, ist schon eine Riesenauszeichnung“, sagte Stahl. „Alle, die hier sind, sind Gewinner – ganz unabhängig davon, ob Platz eins oder Platz 15 draufsteht.“ Auch die Auswahl zeige die Vielfalt der Region.

Die Spannung blieb bis zuletzt. Die Ehrung führte von Rang 15 bis zum Siegerbild von Markus Jung, der in diesem Jahr den 1. Platz belegte. Er war zwar verhindert, seine Möwenaufnahme von der bretonischen Küste aber war der Höhepunkt. Viele Preisträger erzählten nach der Preisvergabe, wie ihre Fotos entstanden waren. Gäste und Fotografen tauschten sich über Motive, Zufälle und den richtigen Augenblick aus. (wg)

Hinter jedem der 15 ausgezeichneten Fotos steckt ein eingefangener Augenblick. Bei der Preisverleihung zum 26. Fotowettbewerb in Rhein-Berg erzählten die Preisträger, wie ihre Motive entstanden – beim Spaziergang, auf Reisen und manchmal durch einen kleinen Umweg.

1. Platz – Markus Jung, Bergisch Gladbach: Eine Möwe scheint über dem Wasser der Bretagne in den Sturzflug zu gehen. Jung nahm das Foto im Urlaub bei Saint-Malo auf. Der Vogel hielt sich in seiner Nähe auf und flog plötzlich los. Jung drückte ab – es blieb bei dieser einen Aufnahme. Der Bergisch Gladbacher war bei der Preisverleihung leider kurzfristig verhindert; sein Möwenbild wurde zum Siegerfoto. Jung schaffte es damit zum siebten Mal in die Top 15.

2. Platz – Johannes Kraus, Bergisch Gladbach: Kraus fotografierte den Einlauftrichter der Großen Dhünn-Talsperre von oben. Der Schatten der Brücke gibt der kreisrunden Öffnung zusätzliche Tiefe. Er war nicht gezielt auf Motivsuche, erzählte er Moderator Henning Schmitz, vielmehr sei er eigentlich am Damm unterwegs gewesen. „Dann bin ich über den Trichter und fand ihn interessant“, sagte er. Der Betrachter muss sich erst einmal orientieren.

3. Platz – Annika Vogdt, Overath: Vogdt fotografierte mit der Drohne einen verschneiten Wald bei Heiligenhaus. „Die Sonne ließ die gepuderten Bäume strahlen“, lautet der Titel. Ihr Hund sei vom Ausflug weniger begeistert gewesen, erzählte sie. Aus etwa 60 bis 100 Metern Höhe wirken die vertrauten Bäume unter der dünnen Schneeschicht beinahe grafisch.

4. Platz – Olaf König, Bergisch Gladbach: „Frau Holle“ entstand auf einer früheren Bahntrasse in Wuppertal, heute Rad- und Wanderweg. Von oben sah König in einen Hinterhof: Eine Frau kam ans Fenster, verschwand und kehrte mit einem Teppich zurück. „Ich wusste, die kommt wieder“, sagte er. Als sie den Läufer ausschüttelte, drückte er ab.

5. Platz – Dagmar Schmidt, Bergisch Gladbach: Zwei gestreifte Beine ragen aus einer Baumhöhle – als stecke jemand kopfüber im Stamm. Tatsächlich ist es eine Skulptur, die Schmidt kurz nach Ostern bei einem Ausflug an der Küste von Dangast entdeckte. Aus der Entfernung habe sie die Beine für echt gehalten. Sie ging näher heran und fotografierte.

6. Platz – Frank R. Weihs, Bergisch Gladbach: Weihs fotografiert den Bau der Leverkusener Rheinbrücke aus der Luft. Auf seinem Bild werden Arbeiter und gewaltige Bauteile Teil der weitläufigen Baustelle. Er nutzt mehrere Fluggeräte und Brennweiten, beachtet Abstände und braucht Genehmigungen. „Pro Tag entstehen ungefähr 300, 400 Aufnahmen“, sagte er.

7. Platz – Ursula Tillmann, Overath: Tillmann fotografierte in Marialinden die Gruppe ihres Theatervereins im Karneval, als eine große Seifenblase vor die Linse schwebte. Der flüchtige Kreis überlagert für einen Augenblick die kostümierten Jecken. Der Zufall machte das Bild: Tillmann konnte den Moment nicht planen, nur rechtzeitig auslösen.

8. Platz – Franz Höhner, Rösrath: Eine Stockente schaut mit einem Auge in die Kamera. Höhner suchte eigentlich einen Eisvogel, als ihm der Vogel auffiel. „Ich schaute auf den Weiher und knipste die Ente“, erzählte er. Das Abendlicht fiel seitlich über das Wasser; besonders faszinierte ihn der Blick des Tieres. Im Wettbewerb trug die Ente den Titel „Wachsames Auge“.

9. Platz – Wilfried Heisinger, Bergisch Gladbach: Auf einer Bank im Bergischen sitzen seine Frau Astrid und eine Freundin aus Chemnitz. Wilfried Heisinger fotografierte die beiden mit dem Handy. Bei der Preisverleihung erinnerte sich die Runde an die schöne Höhenlage und die Spazierwege, von denen der Blick weit übers Bergische reicht. Der Schnappschuss bewahrt den Moment.

10. Platz – Sascha Blumberg, Bergisch Gladbach: „Wo unten oben ist“ zeigt eine begehbare Skulptur in Duisburg, die sich wie eine Achterbahn windet und die Orientierung verdreht. Blumberg fotografierte mit einer spiegellosen Vollformatkamera. Es ist seine zweite Teilnahme; vor zwei Jahren kam er mit einem Lissabon-Motiv auf Platz fünf.

11. Platz – Anna Bieber, Bergisch Gladbach: „Never walk alone“ heißt das Bild aus der Wahner Heide, das Ulrike Bieber einreichte. Ihre Tochter Anna Bieber nahm es auf. Es zeigt die zweijährige Emilie und Norfolk-Terrier Lotta, die fast gleichzeitig einen Fuß nach vorn setzen. Keine Leine zieht, keiner drängt. Der beiläufige Schritt wirkt wie ein Bild vertrauter Gemeinschaft.

12. Platz – Andrea Krämer, Kürten: In Sakkara, Ägypten, gingen Mann und Sohn schon voraus, als Krämer ein kleines Loch im Mauerwerk entdeckte. „Die anderen sind schon weitergegangen, und ich habe gedacht: Schau doch mal in dieses Loch“, sagte sie. Sie hielt das Handy an die Öffnung und fotografierte hindurch. Es war ihre erste Teilnahme am Wettbewerb.

13. Platz – Andreas Heine, Bergisch Gladbach-Hebborn: Ein Stieglitz mit einem Kern im Schnabel blickt direkt in die Kamera. „Eine ganze Stieglitz-Familie ist in die Sonnenblumen gekommen und hat sie von vorn bis hinten geleert“, erzählte Heine. Das Foto entstand am Balkon. Nur eines der erwachsenen Tiere blieb lange genug sitzen; die anderen waren schon fort. Ein kleiner Moment am eigenen Balkon wurde so zur präzisen Tieraufnahme.

14. Platz – Tobias Rhein, Bergisch Gladbach: Rheins Urlaubsbild entstand in Portugal: Ein Mädchen steht am Fenster eines verfallenen Hauses und blickt ins Durcheinander im Inneren. Das Gemäuer rahmt die Szene; warmes Licht lässt den Sommertag spüren. Der Blick von draußen weckt Fragen: Wer hat hier gelebt, was ist geblieben? Rhein hielt das Motiv während der Portugalreise fest.

15. Platz – Dierk Lürbke, Bergisch Gladbach: Auf den Poller Wiesen stehen drei leere Stühle im Kreis, dahinter ragen Kranhäuser und Dom auf. „Drei Stühle, drei Kranhäuser, ein Dom“, lautet Lürbkes Titel. Er entdeckte die Szene zufällig bei einem Spaziergang am rechtsrheinischen Ufer. Die drei Plätze wirken wie eine Einladung zum Verweilen.

Die ausgezeichneten Bilder sind in der Regional-Filiale der Kreissparkasse Köln an der Hauptstraße 208-210 in der Bergisch Gladbacher Stadtmitte noch bis Mittwoch , 2. Dezember, zu sehen.