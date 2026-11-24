Ein Traum wird wahr: Eine junge Tänzerin reist als strahlende Siegerin einer großen Audition nach Los Angeles und taucht in die schillernde, faszinierende Welt von Hollywood ein.

Doch nicht nur in L.A. gibt es große Bühnen, sondern auch in Bergisch Gladbach. So lud die Ballett-Dance Akademie Kürten am vergangenen Wochenende zu ihrer Jahresaufführung in den Bergischen Löwen. Bereits im Foyer war eine aufgeregte Stimmung zu spüren; Eltern, Freunde und Verwandte warteten voller Vorfreude auf das, was die Tanzschülerinnen der Ballett-Dance Akademie einstudiert hatten.

Eine Reise von der Audition nach Hollywood

Unter dem Titel „The Magic of Hollywood“ präsentierten Tänzerinnen aller Altersklassen die Geschichte der jungen Frau. Von der Audition, bei der sie sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen kann, über ihre Reisevorbereitung und den langen Flug bis hin zu Promi-Begegnungen und Shopping-Trips durch die glanzvollen Straßen von Hollywood führt ihr Weg schließlich an die Filmsets verschiedener Produktionen.

Zwischen Hip-Hop und Glamour

Dargestellt wurde die Reise in ausdrucksstarken, fantasievollen Performances durch die verschiedenen Tanzklassen der Ballett-Dance Akademie. Während eine Stimme aus dem Off erzählerisch in die Szenen einführte, erweckten die Tänzerinnen die Geschichte mit viel Ausdruck und Leidenschaft auf der Bühne zum Leben.

Gekleidet in bunte, funkelnde Kostüme – von Stewardessen über Touristen sowie Stars und Sternchen bis hin zu Schaufensterpuppen – präsentierten die Ensembles eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Show zwischen klassischem Ballett, Modern Dance und Hip-Hop. Ob Spitzentanz, Heels-Dance oder Ausdruckstanz, die verschiedenen Choreografien zeigten die ganze Bandbreite der Tanzwelt und des Trainings innerhalb der Ballett-Dance Akademie.

Dance-Battles und berühmte Filmhits

Was für eine Show! Copyright: Annabelle Gummersbach

Durch die Augen der jungen Tänzerin erlebte so auch das Publikum die Welt von Hollywood: Mal lieferten sich die Gruppen mitreißende Dance-Battles, mal hüpften kleine Nachwuchstalente aufgeregt als Requisiten über die Bühne, mal sorgten berühmte Filmhits wie „Barbie“, „Sister Act“ oder „La La Land“ für beste Stimmung im Saal.

Untermalt wurden die Performances von einer stimmungsvollen Lichtshow und mitreißenden Songs, die mal für herzerwärmende, mal für humorvolle und spannungsgeladene Momente sorgten. Das Publikum folgte der Show gebannt vom ersten bis zum letzten Tanz und erfreute sich sichtlich an der stimmungsvoll inszenierten Aufführung.

Das große Finale

Wie für Hollywood üblich, durfte natürlich auch am Ende der Tanzaufführung auf der Bühne des Bergischen Löwen eine große Preisverleihung als Finale nicht fehlen.

Applaus für Jung und Alt

Alle Schülerinnen von drei Jahren bis ins Erwachsenenalter versammelten sich in der letzten Szene auf der Bühne, um sich vom begeisterten Publikum feiern zu lassen. Für einige war es der erste Auftritt im Scheinwerferlicht, andere waren bereits sichtlich erfahrene Bühnentänzerinnen – die Freude am Tanz und Konzentration waren jedoch bei allen gleichermaßen zu spüren. Der tosende Applaus zeigte, wie gut sich diese Vorfreude gelohnt hatte.

Bei dem großen Abschiedsbild zeigten sich auch die Tanzlehrerinnen und Choreografinnen, ohne die der Abend nicht möglich gewesen wäre.

Ein glitzernder Konfetti-Regen bildete den passenden Abschluss der rundum gelungenen und bezaubernden Aufführung der Ballett-Dance Akademie Kürten – eben „The Magic of Hollywood“.