Büffel als Landschaftspfleger im Freudenthal

Ein Büffelkopf auf der Schulter: Immo und Keppel sind offenbar verschmust. Wenn Thomas Stumpf am Zaun der rund 1,5 Hektar großen Fläche im Volbachtal arbeitet, kann sich eines der Tiere an ihn lehnen. Bei der Mitgliederversammlung des Rheinisch-Bergischen Naturschutzvereins (RBN) berichtete Stumpf, Landwirt und Biologe, von mehr als zehn Jahren Landschaftspflege mit den Tieren im Naturschutzgebiet, das viele Freudenthal nennen.

Der RBN schaffte die Wasserbüffel an, um die Verbuschung des Tals aufzuhalten. Gehölze wurden abgeweidet, von einst ausladenden Büschen stehen teils nur vertrocknete Reste. Die Namen Immo und Keppel wurden 2013 nach Vorschlägen von Kindern, Jugendlichen und Zeitungslesern vergeben.

Abkühlung in selbst angelegten Suhlen

Drei Suhlen haben sich die Tiere selbst angelegt. Sie sind für Wasserbüffel wichtig, weil die Tiere nicht schwitzen und sich im Schlamm abkühlen. An heißen Tagen tauchen Immo und Keppel deshalb ab. Vom Hofe erzählte von einer Wanderung: Die Büffel waren zunächst nicht zu sehen. Erst auf dem Rückweg ragten plötzlich Hörner aus einer Suhle. Bei Hitze lagen sie tief im Schlamm.

Trockene Jahre verändern die Pflege

Die trockenen Jahre verändern die Pflege des Gebiets. Obwohl das Tal als feucht gilt, mussten die Suhlen in diesem Jahr mehrfach mit Wasser aus einem großen Fass aufgefüllt werden. Zu Beginn des Projekts sei das nicht nötig gewesen, sagte Stumpf. Auch die beiden Orchideenarten im Gebiet leiden: Ihre Bestände seien rückläufig. Inzwischen werden Wasserbüffel auch andernorts im Bergischen zur Landschaftspflege eingesetzt.

Naturschutzzentrum in Schmitzbüchel renoviert

Der RBN zählt rund 700 Mitglieder. Bei der Versammlung ging es auch um die Renovierung seines Naturschutzzentrums in Schmitzbüchel. Mit Unterstützung der NRW-Stiftung erhielt der Vortragsraum einen neuen Fußboden, moderne Präsentationstechnik und eine barrierefreie Toilette. Nun könne der Verein dort auch Tagungen und Workshops anderer Organisationen anbieten, sagte vom Hofe. Für 2027 kündigte er Vorträge über Luchs und Wildkatze an.

Konfliktstoff Brückenneubau

Konfliktträchtig ist wie berichtet der geplante Neubau einer Fußgängerbrücke über die Wupper zwischen Solingen und Leichlingen. Die frühere Querung wurde beim Hochwasser vor fünf Jahren zerstört. Der RBN kritisiert, der geplante Ersatz sei deutlich breiter und ausladender. Die Wupper ist dort Teil eines europäischen Flora-Fauna-Habitat-Gebiets. Auf der Rhein-Berg-Seite gebe es Eisvogel-Brutröhren mit starkem Besatz, sagte vom Hofe. Eine größere Brücke könne das Landschaftsbild verändern und empfindliche Naturbereiche beeinträchtigen.

RBN erwägt Klage gegen die Genehmigung

Der Verein stellt auch den Nutzen des Vorhabens infrage: Die beiden Gaststätten am Wupperufer seien über andere Wege erreichbar. Aus RBN-Sicht würde damit der Naturschutz dem Tourismus untergeordnet. Sollte die Genehmigung erteilt werden, erwägt der Verein deshalb eine Klage. „Wir setzen da auf den Rheinisch-Bergischen Kreis“, sagte vom Hofe. Das Eisvogelvorkommen liege auf der Kreisseite im Schutzgebiet.

Kosten von 2,5 Millionen Euro

Die Kosten des Brückenprojekts beziffert der Verein auf 2,5 Millionen Euro; rund 80 Prozent soll das Land übernehmen. Ohne diese Förderung, so vom Hofe, würde sich wohl niemand ernsthaft mit dem Vorhaben an diesem naturschutzrechtlich bedeutsamen Standort befassen. (wg)