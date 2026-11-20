Die anhaltenden Regenfälle haben die Wasserstände in Teilen von Nordrhein-Westfalen deutlich steigen lassen. Nach dem hydrologischen Lagebericht des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK) vom Freitag (20. November, 16 Uhr) wurde an sieben Hochwassermeldepegeln in den Einzugsgebieten von Sieg und Ruhr der Informationswert 1 überschritten.

Hochwasser an Sieg, Bröl und Sülz: Diese Pegel sind betroffen

Im Rhein-Sieg-Kreis sind insbesondere die Sieg und ihre Zuflüsse betroffen. Am Pegel Broeleck an der Bröl wurde mit 127 Zentimetern der Informationswert 1 von 125 Zentimetern überschritten. Auch am Pegel Menden an der Sieg lag der Wasserstand mit 251 Zentimetern knapp über dem Schwellenwert von 250 Zentimetern.

Im Oberbergischen Kreis wurde an der Sülz am Pegel Welzen ein Wasserstand von 162 Zentimetern gemessen. Damit lag der Pegel zwölf Zentimeter über dem Informationswert 1 von 150 Zentimetern. Auch im Oberlauf der Sieg bei Weidenau wurde die erste Informationsstufe überschritten: Dort betrug der Wasserstand 101 Zentimeter bei einem Schwellenwert von 90 Zentimetern.

Die Hochwasserscheitel bewegen sich laut LANUK weiter flussabwärts. Die Wasserstände können deshalb auch im weiteren Verlauf des Wochenendes noch steigen.

Hochwasserlage: Keine höheren Warnstufen erwartet

Die erste Hochwasser-Informationsstufe steht für ein kleines Hochwasser. Dabei können beispielsweise land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Auch örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Eine Überschreitung der höheren Informationswerte 2 und 3 erwartet das LANUK nach der aktuellen Prognose nicht. Mit sinkenden Wasserständen wird voraussichtlich erst ab Sonntag gerechnet.

Die Dauerregenwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für Teile von Nordrhein-Westfalen liefen am Freitagabend aus. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hochwassergefahr bereits gebannt ist: Die Pegelentwicklung muss weiterhin beobachtet werden.

Weitere Informationen zur aktuellen Hochwasserlage und den Pegelständen können dem Hochwasserportal NRW entnommen werden: www.hochwasserzentralen.de (jag)