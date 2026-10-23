Der Thalhof im Osten von Niederelvenich liegt in einer Idylle. Er ist umringt von einem üppigen Baumbestand, liegt dadurch ein wenig versteckt und ist nur durch eine schmale Zufahrt erreichbar. Direkt hinter der Hofanlage verläuft der Rotbachmühlengraben, der nicht weit entfernt in den Rotbach mündet. „Inmitten des Naturschutzgebietes Rotbach-Niederung bildet der Thalhof fast so etwas wie eine Enklave“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Zülpich.

Angst vor einer Wiederholung der Flut

Doch die Lage in einer Niederung wurde den Bewohnern des Hofes während der Flutkatastrophe im Juli 2021 zum Verhängnis. Innerhalb weniger Stunden wurde das gesamte Gelände überflutet. Fünf Jahre später sind die meisten Flutschäden auf dem Thalhof zwar beseitigt, doch die Angst, dass sich die Ereignisse wiederholen, ist ungebrochen. Zumal das Oberflächenwasser bei Starkregen nach wie vor vom Dorf aus nahezu ungehindert in Richtung des Anwesens fließt.

Die Bewohner des Thalhofes wandten sich deshalb mit der Bitte um eine Entschärfung der Oberflächenwassersituation an die Stadt Zülpich. Nach einem Ortstermin mit Joachim Franzen, Geschäftsbereichsleiter Hoch- und Tiefbau, und Jürgen Kremer von der Stabsstelle Wiederaufbau, Hochwasser- und Starkregenschutz, wurde nicht nur ein geeigneter Vorschlag erarbeitet, wie tatsächlich eine Verbesserung der Situation erreicht werden kann. Dieser wurde auch im Handumdrehen von Mitarbeitern des Baubetriebshofes und somit kostenschonend umgesetzt.

Bordsteinkante, Senke und Stiche leiten das Wasser um

An der Zufahrt zum Thalhof gibt es nun eine Bordsteinkante, die das Oberflächenwasser umleitet. Gleiches gilt für die Senke, die etwa zehn Meter weiter in der Zufahrtstraße angelegt wurde. Dort wird das Wasser in die direkt angrenzenden Wiesen geführt. Im weiteren Verlauf der etwa einhundert Meter langen Zufahrt wurden außerdem drei Stiche gesetzt, sodass auch dort das Wasser bei Regen in die Wiesenflächen geleitet wird.

„Hier wurde eine pragmatische Lösung geschaffen, die den Wasserabfluss verbessert und den Thalhof besser vor eindringendem Oberflächenwasser schützt“, stellte Bürgermeister Ulf Hürtgen beim Ortsbesuch mit Joachim Franzen, Jürgen Kremer und Markus Müsch, dem Leiter des Baubetriebshofes, fest. Thalhof-Bewohner wie Terry Truck und Josef Evers zeigten sich beim Besuch laut Pressemitteilung der Stadt begeistert von der Umsetzung. (eb)