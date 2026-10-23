Auch mehr als fünf Jahre nach der Flutkatastrophe laufen die Arbeiten an der Vereinsheimat der Bliesheimer Schützen weiter. Die Flut im Sommer 2021 hatte das Schützenhaus zerstört. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Bliesheim hat angesichts des anspruchsvollen Wiederaufbaus auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung mit der Neuwahl ihres Vorstandes die Weichen für die kommenden Jahre gestellt.

Die Mitgliederversammlung fand daher in einem Ausweichquartier, dem Dorfgemeinschaftshaus „Em Dörp“ an der Frankenstraße, statt.

Anspruchsvolle Wiederaufbauphase

Hinter und auch noch vor der Bruderschaft liegt eine anstrengende Zeit: Angesichts der anspruchsvollen Wiederaufbauphase setzten die Mitglieder ein deutliches Zeichen für Kontinuität: Der gesamte amtierende Vorstand wurde im Amt bestätigt.

Das hatte den Schützen zufolge gute Gründe: Die Bruderschaft stellte klar, dass die lückenlose Fortführung der Vorstandsarbeit für sie an oberster Stelle gestanden habe, wie sie mitteilte. „Ein Wechsel an der Vereinsspitze hätte weitreichende bürokratische Konsequenzen gehabt: Notariell notwendige Änderungen bei den laufenden Bau-, Umwelt- und Förderanträgen hätten den Wiederaufbau des Vereinsheims empfindlich ausgebremst“, betonen die Schützen.

Um diese Verzögerungen zu vermeiden, hätten sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder bereiterklärt, ihre Ämter weiterzuführen, erläutert die Bruderschaft in der Mitteilung. Die Versammlung habe diesen Schritt mit deutlichen Wahlergebnissen in allen Durchgängen bestätigt.

Im Amt des Präsidenten bestätigt wurde Wolfgang Bauerfeind, Vizepräsident bleibt weiterhin Ingo Pütz. Kommandant ist Daniel Bongartz. Das Amt des Kassierers bekleidet weiter Alexander Rosentalski, seine Stellvertreterin bleibt Lisa Schmitz.

Im Amt des Geschäftsführers bestätigt wurde Andre Mause. Schießmeister bleibt Wolfgang Beran, sein Stellvertreter ist Peter Kohl. Schriftführer ist weiterhin Larissa Salewski, ihre Stellvertreterin bleibt Katrin Preis. Als Pressewart wiedergewählt wurde Frank Hardegen, Hallenwart ist Basti Fuchs, Platzwart Daniel Bongartz, und als Frauenbeauftragte fungiert Sandra Pütz.

Vereinsleben und Jugendarbeit wieder aufnehmen

Nach der Wahl informierte Vizepräsident Ingo Pütz die Mitglieder über den aktuellen Baufortschritt und den weiteren Verlauf der Arbeiten. Das primäre Ziel des Vereins sei es nun, zeitnah eine Teilabnahme des Gebäudes zu erreichen, damit wieder ein geregeltes Vereinsleben inklusive der wichtigen Jugendarbeit stattfinden könne.

Außerdem soll ein eingeschränkter Schießbetrieb schnellstmöglich wieder aufgenommen werden. Um die generell steigenden Kosten während der intensiven Umbauphase abzufedern, beschloss die Versammlung zudem mehrheitlich, die Mitgliedsbeiträge moderat zu erhöhen.

Man blicke nun mit großer Zuversicht und einem klaren Plan auf die kommenden Aufgaben, teilen die Bliesheimer Schützen weiter mit. (eva)