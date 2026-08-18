Am Wochenende feierte die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Sehnrath ihr traditionelles Schützen-und Volksfest. Es begann am Samstag mit einer Kranzniederlegung auf dem Sindorfer Friedhof durch die Majestäten, Schützenkönigin Rosemarie Obst und Bürgerkönigin Sabine Scharbaum.

Kerpen: Musikalische Begleitung durch die Kölner Drachenhorde

Um 17.30 Uhr folgte ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ulrich, anschließend feierte die Bruderschaft im „Bürger-Schützen-Biergarten“ am Schützenheim in der Hemmersbacher Straße mit Live-Musik der Band „Die Kleinenbroicher“ bis spät in die Nacht. Am Sonntag hieß es um 14 Uhr: „Antreten zum großen Festumzug“.

Musikalisch begleitet wurde er von der Kölner Drachenhorde, dem 1. Kölner Tambour-und Hornistencorps und den Rotbach-Krainern. Mit dabei die Gastbruderschaften: unter anderem Schützen aus Gymnich, Balkhausen-Türnich, Kerpen, Ichendorf und Horrem. Eingereiht hatten sich neben Vertretern aus der Politik, auch die Karnevalsgesellschaften Fidele Jungen Sindorf und „Rötsch mer jett“ aus Sindorf-Sehnrath mit ihren Tanzgruppen. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Sindorf fuhr ebenfalls mit.

Um 19 Uhr fand man sich zum traditionellen Bürgerkönigsschießen ein. Weitergefeiert wurde am Montag um 14 Uhr mit dem Start der Cafeteria. Ab 16 Uhr wurde die Tombola ausgelost, und es erfolgte das Prinzen-und Königsschießen. Am Abend klang das Schützen-und Volksfest mit Bürgern und Schützen bei Musik und Tanz aus.