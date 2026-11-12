Es ist eine gute Nachricht für die Blessemer Bürgerschaft: Mit dem Spatenstich, der am Mittwochmorgen vollzogen wurde, ist der nächste Schritt zur Verfüllung der früheren Kiesgrube getan. Der Erftverband baut dort ein unterirdisches Rückhaltebecken und vollendet den letzten Abschnitt zum Wiederaufbau der Kanalisation.

Flutschäden und Kosten des letzten Bauabschnitts

Die Flut hatte im Juli 2021 am Rand des Ortes die Kiesgrube zum Einstürzen gebracht. Teile der Radmacherstraße wurden weggerissen, mit ihnen auch die Kanalrohre. Das riesige Loch, das neben der Burg Blessem klaffte, ist zum großen Teil wieder verfüllt. In der Mulde wird derzeit das Regenwasser in provisorischen Becken aufgefangen. Der letzte Abschnitt zur Wiederherstellung der Siedlungsentwässerung wird 7,6 Millionen Euro kosten. Die trägt das Land Nordrhein-Westfalen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2029.

Zwei Abwassersysteme

René Düppen, Bereichsleiter Abwasser beim Erftverband, erklärte die Besonderheiten der Maßnahme. In Blessem existieren zwei unterschiedliche Abwassersysteme. Im Süden gibt es das Mischsystem, bei dem Schmutz- und Regenwasser in einen Kanal fließen, im Norden das Trennsystem, in dem beide Abwassersorten eigene Kanäle haben.

Kläranlage Köttingen und Wasserschutzgebiet

Das Abwasser aus dem südlichen Teil wird künftig zur Kläranlage Köttingen weitergeleitet. Zu der hatte Prof. Heinrich Schäfer, Verbandsvorsitzender des Erftverbands, auch gute Nachrichten: Dort sollen die Arbeiten Mitte nächsten Jahres beendet sein. Die Kläranlage war beim Hochwasser weitgehend zerstört worden.

Das saubere Regenwasser wird über eine 450 Meter lange Flutmulde, die die Stadt Erftstadt anlegen wird, in die Erft abgeleitet. Das Gelände der ehemaligen Kiesgrube wird dann als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Das sei wichtig vor dem Hintergrund, dass das Wasserwerk Dirmerzheim in Zukunft rund 200.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen werde, wie Schäfer betonte.

Das Provisorium soll weichen. Copyright: Ulla Jürgensonn

Technik des unterirdischen Beckens

In dem unterirdischen Becken wird das Wasser mechanisch gereinigt. Es gibt Trenn- und Drosselbauwerke, Rücksperrklappen sollen verhindern, dass Wasser in den Kanal zurückgedrückt wird. Notfalls, so Düppen, würden zusätzliche Pumpen das Wasser abführen.

Scharrenbach: Hochwassersicherer bauen als zuvor

Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitales, sagte, das Ziel sei, hochwassersicherer zu bauen, als es vorher der Fall gewesen sei. Sie erinnerte daran, wie es genau an der Stelle, an der jetzt der erste Spatenstich gesetzt wurde, vor gut fünf Jahren aussah: „Die Wucht der Bilder ist um die Welt gegangen.“ Ihr seien aber auch andere Bilder im Kopf geblieben. Wenn sie die Schuttberge gesehen habe, habe sie gesagt: „Das ist nicht einfach Abfall, das ist das Leben der Menschen.“

Scharrenbach nutzte den Besuch in Blessem auch, um mal bei einer Familie vorbeizuschauen, mit der sie in den Monaten nach der Katastrophe immer wieder Kontakt hatte.

Weitzel: „Eine große Wunde wird geschlossen“

Auch die Erftstädter Bürgermeisterin Carolin Weitzel hielt Rückblick. Jeder Besuch in Blessem wecke Erinnerungen, vor allem positive Erinnerungen an die überwältigende Hilfsbereitschaft. Und an die Unterstützung des Landes, die es bis heute gebe. Sie sagte: „Heute ist für die Blessemerinnen und Blessemer ein wichtiger Tag, an dem sie positiv in die Zukunft schauen können.“ Wenn die Kanalisation fertiggestellt sei, werde das provisorische, mit Folie ausgekleidete Auffangbecken abgebaut. Dann könne der Krater, der durch den Einsturz der Kiesgrube entstanden sei, verfüllt werden: „Damit wird eine große Wunde geschlossen“, so Carolin Weitzel.

Lastwagen rollen weiter

Bisher seien rund 360.000 Kubikmeter Erdreich in die Grube gekippt und dort verdichtet worden, weitere 120.000 Kubikmeter sollen noch folgen. Die Lastwagen rollen also weiterhin. Denn das Material wird kontinuierlich angeliefert und erst einmal in der Nähe gelagert.

Ein Jahr Pause

Die Blessemer müssen sich also noch auf ein paar Jahre Bauarbeiten einrichten. Die Radmacher Straße muss an der Kurve zeitweise gesperrt werden, wenn das Kanalnetz angeschlossen wird. Material, das aufgeschüttet wird, um die Flutmulde zu modellieren, muss sich erst setzen, bevor es weitergehen kann. Deshalb ist ein Jahr Pause eingeplant, bevor die neuen Anlagen ihre Arbeit aufnehmen können. Und dann wird auch die Sekundäraue gestaltet, die im Ernstfall überflutet werden kann, ohne dass Schaden entsteht. (uj)