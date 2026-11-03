Auszeichnung für den Verein „Woanders“

Ob Zeltstadt, Open-Air Kino oder Ferienprogramme für Kinder, Tenager oder Jugendliche: Der Verien ist kaum aus der Jugend- und Kulturarbeitim Rhein-Erft-Kreis wegzudenken.

Nun hat der Etrftverband dem Bergheimer Verein den diesjährigen Zukunftspreis verliehen. Damit wird „Woanders“ für herausragendes Engagement ausgezeichnet, wie der Erftverband mitteilt: Der Verein stärke soziale Teilhabe, eine nachhaltige Gemeinschaftsarbeit und innovative Bildungsangebote im Rhein-Erft-Kreis. Mit der Ehrung bekommt der Verein ein Preisgeld von 1.000 Euro. Die Preistragenden hätten die Auszeichnung beim traditionellen Wasserwirtschaftssilvester entgegengenommen, das in diesem Jahr im Zeughaus in Neuss stattfand, so der Erftverband.

Von der Offenen Zeltstadt zum heutigen Verein

Gegründet wurde „Woanders“ im Jahr 2000. Seine Wurzeln reichen jedoch bis zur Gründung der Offenen Zeltstadt im Jahr 1985 zurück. Diese wurde zunächst vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dem Jugendamt Bergheim und dem Jugendbüro Erftkreis veranstaltet.

Aus den damaligen Teilnehmenden und Engagierten entwickelte sich später der heutige Verein. Heute wird Woanders von einem Führungsteam, dessen Mitglieder allesamt unter 30 Jahre alt sind, geleitet.

Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

„Mit seinen Angeboten schafft Woanders Räume, in denen Menschen zusammenkommen, voneinander lernen und neue Perspektiven entwickeln“, berichtet der Erftverband. Die Zeltstadt als beliebtes Ferienformat für Kinder, Jugendliche und Familien sei bereits fest in der Region verankert. „Weitere Projekte umfassen das Open-Air Kino, die Feuertruppe Ludus Igneus, integrative Freizeitangebote wie TogeZer sowie verschiedene altersbezogene Ferienprogramme wie KidZ, TeenZ, 7TeenZ oder GENeraTionZ“, führt der Erftverband aus, und lobt das Schutz- und Inklusionskonzept des Vereins als durchdacht.

Finanzierung durch Kommunen, Stiftungen und Spenden

Finanziert werde die Arbeit von „Woanders“ durch Fördergelder der Kommunen Elsdorf, Bergheim und Bedburg, durch Mittel verschiedener Stiftungen, weitere Geldgeber sowie zahlreiche Spenden aus der Bürgerschaft. Diese breite Unterstützung zeigt, wie stark die Projekte des Vereins in der Region verankert sind.

Der Zukunftspreis des Erftverbandes

Es ist das 14. Mal, dass der Erftverband seinen Zukunftspreis verleiht. Damit will der Verband Initiativen im Natur-, Landschafts- oder Klimaschutz auszeichnen, innovative Beiträge zu Ökonomie und Umwelttechnik, die in Verbindung mit Wasser und Gewässerschutz stehen, sowie sozialen Einsatz und kulturell-künstlerische Projekte. Der Preis richte sich insbesondere an Personen und Institutionen, die sich ökologisch, ökonomisch oder sozial-kulturell engagieren und damit nachhaltig zur Zukunftsgestaltung beitragen.