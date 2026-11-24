Ein grau-weißer Schleier liegt über dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Vielerorts hält sich der Nebel den ganzen Tag, dämpft Geräusche und lässt Bäume und Häuser zu blassen Schatten werden. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt im trüben Einerlei ein Winterwunder: Gräser und Zweige tragen weiße, fein verzweigte Eiskristalle. Als hätte der Frost jede Pflanze mit einem Spitzenkleid überzogen. Auf einer Wiese zwischen Overath-Heiligenhaus und Rösrath-Durbusch zeigt sich das besonders eindrucksvoll.

Wie aus Nebel Eis wird

Das Schauspiel entsteht, wenn feuchte Luft auf Pflanzen trifft, deren Oberfläche unter null Grad kalt ist. Im Nebel schweben winzige Wassertröpfchen. Sind sie unterkühlt, bleiben sie trotz Minusgraden zunächst flüssig. Treffen sie auf einen kalten Halm oder Zweig, gefrieren sie dort. So bildet sich Nebelfrost; je nach Bedingungen als Raueis oder Raureif. Je nach Temperatur, Feuchtigkeit und leichter Luftbewegung bilden sich federartige Kristalle. Es ist kein Schnee, der vom Himmel fällt, sondern Wasser aus dem Nebel, das an der Kälte zu Eis wird.

Die Erklärung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst erklärt: „Die kleinsten, unterkühlten Wassertröpfchen aus dem Nebel“ werden vom Wind an kalte Pflanzen getragen und gefrieren dort. Je nach Wetterlage entstehen kleine Kristalle oder ein dichter Belag. Die Wiese wird zum Protokoll des Tages: Feuchte Luft, Frost und Wind formen die Eisgebilde – oft nur für Stunden. Der Nebel liefert das Material für die frostigen Eisornamente. An den feinen Halmen und Samenständen wird jede Verästelung sichtbar, jeder Zweig erhält eine eigene Kontur. Was im Sommer im grünen Gewirr untergeht, tritt nun hervor. Die Wiese wirkt still und beinahe unwirklich, als hätte jemand die Landschaft angehalten.

Ein Grau, das den Blick aufs Kleine lenkt

Auf den Straßen ist die Sicht eingeschränkt; im Nebel gilt besondere Vorsicht. Die stille Landschaft lädt zum Innehalten ein. Kein blauer Himmel, kein gleißendes Winterlicht – stattdessen ein Grau, das den Blick aufs Kleine lenkt. Vielleicht liegt darin der Zauber: Im Alltag rauschen wir oft an Wiesen vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Nun genügt ein kurzer Halt, und aus einem gewöhnlichen Feld wird eine Ausstellung aus Eis.

Ein stiller Wintergruß zwischen Heiligenhaus und Durbusch

Jeder Halm trägt ein anderes Muster, jede Kristallkante fängt das wenige Licht ein. Die Kälte zeigt ihre strenge Seite, aber auch ihre filigrane Schönheit. Zwischen Heiligenhaus und Durbusch wird aus einem grauen Tag ein stiller Wintergruß – vergänglich, zerbrechlich und gerade deshalb besonders. (wg)