Von Overath bis Moitzfeld laden neu öffnende Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende zum Bummeln, Schenken und Beisammensein ein.

Overath: Lichterglanz rund um St. Walburga

Overath: Wenn Freitagabend die Lichter an St. Walburga angehen und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch Overath zieht, beginnt für viele nun die Adventszeit. Rund um die Pfarrkirche wird der Markt zum Treffpunkt. Zwischen festlich geschmückten Hütten warten Kunsthandwerk, Geschenkideen und winterliche Köstlichkeiten. Für Kinder kommt der Nikolaus am Samstag und Sonntag mit kleinen Überraschungen. An allen Tagen gibt es Musik mit weihnachtlichen und adventlichen Klängen. Am Sonntag lässt sich der Marktbesuch mit einem Bummel durch die Stadt verbinden: Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Organisiert wird der Markt vom Verein OVplus Stadtmarketing Overath.

Overath: Ort und Öffnungszeiten

Ort: rund um die Pfarrkirche St. Walburga, Overath. Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 22.30 Uhr, Samstag 15 bis 22.30 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr. Eintritt frei.

Rösrath: Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Eulenbroich

Rösrath: Ein Schloss, Lichter im Hof und Handwerk, das man nicht in jedem Laden findet: Schloss Eulenbroich lädt am ersten Adventswochenende wieder zum Kunsthandwerkermarkt. Viele fertigen ihre Waren selbst und erzählen an den Ständen von Materialien und Techniken. Familien können kostenlos Stockbrot über dem Feuer backen. Der Nikolaus ist an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände.

Rösrath: Musik und Programm auf dem Schlossgelände

Am Samstag um 19 Uhr tritt der Overather Kneipenchor auf, am Sonntag um 15 Uhr das Sülztaler Blasorchester. Um 17 Uhr tritt zudem das Ensemble „Unwritten Sounds“ mit spontan entstehender Vokalmusik auf dem Schlossbalkon auf. Der Eintritt unterstützt die Kultur- und Bildungsarbeit sowie den Erhalt des Schlosses. Auch am zweiten Adventswochenende, 5. und 6. Dezember, ist der Markt im Schloss geöffnet.

Rösrath: Ort, Zeiten und Eintrittspreise

Ort: Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, Rösrath. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei; Tickets nur vor Ort, nur Barzahlung.

Nikolaus auf Eulenbroich Copyright: Robert Scheuermeyer

Kürten: Dorfmarkt mit ehrenamtlicher Organisation

Kürten: Handgefertigte Kleinigkeiten, Musik und Leckeres vom Grill machen den Weihnachtsmarkt auf dem Karlheinz-Stockhausen-Platz zum Treffpunkt fürs Dorf. Die Interessengemeinschaft Kürten organisiert das Wochenende ehrenamtlich. Viele Aussteller haben das Jahr über gebastelt und gewerkelt.

Kürten: Eröffnung, Bühnenprogramm und Weihnachtsmann

Am Freitag eröffnet Bürgermeister Mario Bredow den Markt um 18.15 Uhr; eine Viertelstunde später stimmt der Kürtener Musikverein auf die Adventstage ein. Am Samstag stehen unter anderem Auftritte von Schulen und Tanzgruppen, Karaoke, eine märchenhafte Tanzkreation und die Schwemmbotzen auf dem Programm. Am Sonntag kommt um 15 Uhr der Weihnachtsmann.

Kürten: Neue Bezahlung mit der KüCard

Neu ist die Bezahlung: Bons gibt es nicht mehr. Stattdessen können Besucher die KüCard nutzen, dort aufladen oder vor Ort neu erwerben. Ort: Karlheinz-Stockhausen-Platz, Kürten. Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Moitzfeld: Kleiner Markt mitten im Dorf

Moitzfeld: Kleiner, nachbarschaftlich und mitten im Dorf: Auf dem Dorfplatz am Rotdornweg bauen Kunsthandwerker, Kindergärten, Schulen, Vereine und einige Gewerbetreibende ihre Stände auf. Die Dorfgemeinschaft Moitzfeld und weitere Anbieter sorgen für Essen und Getränke. Der kleine aber feine Markt bringt Dorfleben und lokale Angebote zusammen. Ort: Dorfplatz Rotdornweg, Bergisch Gladbach-Moitzfeld. Öffnungszeiten: Samstag, 28. November, ab 12 Uhr. Eintritt frei.