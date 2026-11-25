Nachdem die Leader-Initiative in der vergangenen Woche sieben Projekte aus der oberbergischen Mitte und dem Süden zur Förderung empfohlen hat, ist nun der Norden an der Reihe. Anders als die übrigen oberbergischen Kommunen bilden Marienheide, Wipperfürth, Hückeswagen und Radevormwald nämlich zusammen mit Städten und Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen eine eigene Leader-Region, die den Namen „Bergisches Wasserland“ trägt. Deren Jury hat sich nun auch beraten und entschieden: Neun Projekte und Ideen sollten mit insgesamt 285.000 Euro Fördergeld unterstützt werden.

Erste-Hilfe-Kurs für alle Siebtklässler in Wipperfürth

Ein besonders ehrgeiziges Ziel hat sich die Wipperfürther Initiative „WippKids“ gesetzt: Sie möchte im kommenden Schuljahr allen Siebtklässlern der vier weiterführenden Schulen in der Stadt eine Erste-Hilfe-Ausbildung anbieten, die bewusst nicht als trockene Veranstaltung daherkommt, sondern das Thema altersgerecht und modern vermittelt. Das Vorhaben mit dem Titel „Junge Ersthelfer“ soll damit in 13 Schulklassen angegangen werden, die mögliche Fördersumme beträgt 7200 Euro. Die Macher von „WippKids“ sehen in der geplanten Ausbildung indes weit mehr als für den medizinischen Notfall gerüstete junge Menschen und betonen: „Wir vermitteln mit der Schulung zugleich wichtige Sozialkompetenzen wie Zivilcourage und emphatisches Handeln. Wir möchten Hemmschwellen senken und in junge Menschen, also in die Zukunft unserer Gesellschaft, investieren.“

Mobiles Hüttensystem für Hückeswagen

Eine Empfehlung durch die Leader-Jury erhielt zudem das Projekt „Hückeswagen mobil“, das die Anschaffung eines leichten und zerlegbaren Hüttensystems vorsieht, das künftig nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommt, sondern Veranstaltungen überall im Stadtgebiet ermöglichen oder attraktiver machen soll. Voraussichtliche Förderung: rund 75.000 Euro

E-Bike-Rikscha für Senioren in Radevormwald

Ein paar Meter weiter in Radevormwald möchte die evangelische Kirchengemeinde für mehr Mobilität der älteren Bewohner sorgen – und zwar auf ziemlich originelle Weise. Künftig soll eine E-Bike-Rikscha durch die Stadt brausen, vorn mit Platz für zwei Senioren, gleich dahinter trampelt ein Ehrenamtler. Stationiert werden soll das Taxi in der Diakoniestation, ein leistungsstarker Motor auch steile Anstiege zum Kinderspiel machen. „Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, erlebt die Stadt oft nur noch vom Fenster aus – das wollen wir ändern“, heißt es von der Kirchengemeinde. Die Jury empfiehlt die Unterstützung von „Wind in den Haaren“ mit knapp 18.000 Euro.

Ideen aus dem Nachbarkreis überzeugen ebenfalls

Aber auch aus dem Nachbarkreis konnten Ideen die Förderer überzeugen. So bewertete die Jury das Konzept der Kürtener Dorfgemeinschaft Offermannsheide, Engeldorf und Hufe (OffEnHu) als schlüssig, die durch eine Neugestaltung den Dorfplatz mit Sportfläche, Boulebahn, Sitzgelegenheiten und Multifunktionsunterstand zum Treffpunkt der Generationen machen möchte.

Odenthal plant die Schaffung einer Stelle zur Ehrenamts-Koordination und der Rheinisch-Bergische Kreis wiederum möchte – übrigens zusammen mit dem Oberbergischen Kreis – Projekte anstoßen, die den bergischen Wald zukunftsfest machen. (sfl)