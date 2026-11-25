In vielen Landstrichen stehen Kopfbäume als Symbole für eine Kulturlandschaft. Wegen des Rückganges dieser Bäume und moderner Industrieprodukte haben schon lange etliche Korbweidenflechter ihr Handwerk eingestellt. Das Oberbergische ist zwar nie ein klassisches Gebiet der Kopfweiden gewesen, doch es gibt noch einige knorrige Weidenbäume an wenigen Flüssen und Bächen.

Pflege durch den Nabu

Kopfweiden bieten Lebensraum für viele Tierarten. Ohne einen regelmäßigen Schnitt würden die Äste zu hoch und zu breit schießen, so dass die Bäume unter der Kopflast auseinander brechen könnten. Für Naturschützer ist die Pflege von Kopfbäumen daher sinnvoll. Der Ortsverband Morsbach des Naturschutzbundes Deutschland hat sich des größten Kopfweidenbestandes im Oberbergischen mit rund 35 Bäumen oberhalb von Niederdorf angenommen. Einige der Salweiden wurden kürzlich dort beschnitten. Bei der Aktion erhielten die knorrigen Riesen ihren dringend benötigte Pflege.

Zwanzig Helfer packen an

Ausgestattet mit Sägen und Astscheren begaben sich 20 Helfer an die Arbeit, berichtet der Nabu. Mit von der Partie war auch die Nabu-Kindergruppe unter der Leitung von Lisa Bauer, Sonka Jung und Philipp Becher. Die Motorsägen und Hochentaster wurden von Markus und Sören Held sowie Rolf Höffer bedient. Oberhalb der breiten Köpfe wurden die weit ausladenden Äste gekappt. „Das ist für die Erhaltung der Bäume eine lebenswichtige Maßnahme“, erläuterte Lisa Bauer den Kindern.

Hoher ökologischer Wert für die Artenvielfalt

Würden die Bäume auseinanderbrechen, fielen sie als Lebensraum für viele Tiere aus: Die Weiden schlagen im Frühjahr wieder aus. Dann bieten ihre Blüten, die Weidenkätzchen, Insekten Nahrung. Alte Baumköpfe höhlen aus und bilden so ausgezeichnete Lebensstätten und Brutmöglichkeiten für Höhlenbewohner wie Singvögel, Fledermäuse und die Haselmaus. Auf der Kopfweide siedeln sich Pilze, Farne, Flechten und Moose an. Auf diese Weise tragen die Kopfweiden zum Erhalt der Artenvielfalt bei und haben einen hohen ökologischen Wert, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung.

Grünes Spielzelt an den Ellinger Teichen

Ein Teil der abgeschnittenen Weidenreiser aus Niederdorf wurden als Strecklinge für den Bau eines grünen Spielzeltes verwendet und an den Ellinger Teichen kreisförmig in den Boden gesteckt, wo sie nun anwachsen sollen. (bu)