Das bergische Land bietet viele schöne und abwechslungsreiche Wanderungen an. Manche mit besonders schönen Fernblicken, manche informieren über bestimmte Themen und andere über historische Ereignisse, so wie die Streifzüge im Bergischen Wanderland. Wir haben Ihnen an dieser Stelle Rätselwanderungen zusammengestellt, die Sie über schöne Wege und Pfade schicken und gleichzeitig das Wandern mit kleinen Wort-Rätseln noch kurzweiliger gestalten.
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