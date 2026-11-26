Es ist nach Mitternacht, als der Mann den Benzinkanister neben das Ehebett wuchtet. Ohne Zögern öffnet er den Verschluss, das Benzin schießt über die Decke, unter der seine Frau gerade noch geschlafen hat. Gleich darauf hat der 50-Jährige die Streichhölzer in der Hand. „Mich wirst du nie wieder bloßstellen“, denkt sich der Mann, als die in hellen Flammen stehende Frau schreiend auf den Balkon torkelt und kurz darauf über die Brüstung stürzt. Ein paar Monate später wird die Vorgeschichte vor Gericht erörtert. Die Frau hatte ihren Mann auf einer Party dafür kritisiert, dass er mal wieder zu viel trank. Die Statistik ist um einen sinnlosen Frauenmord reicher.

Hohe Dunkelziffer bei Femiziden

Schicksale wie dieses passen gestern so gar nicht in das schon weihnachtlich geschmückte Gummersbacher Forum – und das war volle Absicht. Mit einer Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zeigen rund ein Dutzend Initiativen Flagge und holen das Thema in die breite Öffentlichkeit. Vor allem die oberbergischen Gleichstellungsbeauftragten widmen sich den Femiziden des vergangenen Jahres, also den Tötungen von Frauen oder Mädchen als äußerster Ausdruck geschlechtsbezogener Gewalt. 103 Fälle allein in Deutschland stellen die ganz in Schwarz gekleideten Frauen detailliert vor, das sind längst nicht alle bekannten und bei weitem nicht alle sind überhaupt aktenkundig.

Kritik an der Politik: Prävention statt Ankündigungen

Die Politik kommt hier nicht gut weg. Die Ankündigung von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, Femizide künftig regelmäßig als Mord ahnden zu wollen, kommentiert etwa Hückeswagens Gleichstellungsbeauftragte Jana Scheithauer so: „Das sind Ankündigungen, die die Politik ja auch kein Geld kosten. Viel wichtiger wäre die Prävention schon in Kita und Schule, aber dafür fehlen dann die Mittel.“

Eheberatung: Mehr Gespräche, mehr psychische Erkrankungen

Auch Vita Oliva hat einen kleinen Stand im Forum aufgebaut, sie berät seit 14 Jahren Paare bei der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Gummersbach. Drei Trends hat sie in den vergangenen Jahren festgestellt. Erstens: Paare sprechen inzwischen häufiger über ihre Probleme und lassen sich professionell beraten. Zweitens: Die Zahl der Frauen, die sich mit 65 Jahren oder auch älter trennt, nimmt zu. Und drittens: Psychische Krankheiten mindestens eines Partners werden häufiger. „Man hat dann praktisch drei Parteien am Tisch“, berichtet Oliva. „Mann, Frau und die Depression.“

Selbstbehauptung: Tipps vom Budo-Club Waldbröl

Zum ersten Mal beim oberbergischen Aktionstag mit dabei ist der Budo-Club Waldbröl, für den Willi Lensing und Olaf Nierstenhöfer praktische Übungen zur Selbstbehauptung und notfalls auch Selbstverteidigung anbieten. „Schaut dem Angreifer in die Augen und gebt ihm Raum, die kritische Situation verlassen zu können“, rät Lensing. Sollte das nicht für die Deeskalation reichen und es zum Äußersten kommen, sei die Körpersprache immens wichtig, sind sich die Trainer einig. „Richte deinen Körper unbedingt auf und sende das Signal: ,Ich bin kein leichtes Opfer'.“