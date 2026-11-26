Der Frontlader statt der Kutsche: Mit dem eigenen Trecker fuhr das neue Oberodenthaler Dreigestirn am Samstagabend bis vor die Aula der Grundschule in Neschen. Fast 500 Gäste begrüßten Prinz Daniel II., Jungfrau Sophia und Bauer Basti mit großem Applaus. Das Festkomitee der Karnevalsfreunde Oberodenthal hatte zur Proklamation eingeladen; die Veranstaltung war ausverkauft.

Abschied des alten Dreigestirns

Präsident Peter Paas führte durch den Abend, zu dem neben Gästen aus Odenthal auch befreundete Karnevalsvereine und Tollitäten aus den Nachbargemeinden gekommen waren. Unter den Gästen war zudem der stellvertretende Landrat Peter Lautz. Bevor die neuen Tollitäten das närrische Zepter übernahmen, verabschiedete sich das bisherige Dreigestirn mit Prinzessin Jessica I., Jungfrau Alina und Bäuerin Lena aus seiner Regentschaft.

Einzug auf dem Frontlader als Höhepunkt

Für karnevalistischen Nachwuchs sorgten die Voiswinkeler Spatzen gemeinsam mit dem Kinderdreigestirn aus Voiswinkel. Danach gehörte die Bühne den neuen Regenten. Der ungewöhnliche Einzug auf dem Frontlader ihres Treckers wurde zum Höhepunkt des Abends. Präsident Paas, Ehrenpräsident Friedel Bosbach und Bürgermeisterin Laura Lundberg proklamierten das Trio. Bei der anschließenden Vorstellung erhielten die Tollitäten ihre Insignien und richteten erste Worte an ihr jeckes Volk.

„De Familich“ als Gefolge

Ihre Session steht unter dem Motto: „Met Heu em Hoor un jeck em Senn – als Familich vum Land trecke m’r dahin!“ Dass der Familiengedanke mehr als ein Slogan ist, zeigt das Gefolge: Unter dem Namen „De Familich“ haben sich Verwandte, Freunde und Bekannte zusammengeschlossen, um die drei durch die Session zu begleiten. Der Familiengedanke prägte nicht nur das Motto, sondern auch den Auftritt.

Erste Worte und Ausblick auf die Session

„Für uns ist es etwas ganz Besonderes, diese Session gemeinsam mit unserer Familie und unseren Freunden zu erleben“, sagte das Dreigestirn. Es freue sich auf Begegnungen, unvergessliche Momente und gemeinsame Feiern mit den Jecken im Bergischen Land. Auch Paas blickte optimistisch auf die Session: „Ein Dreigestirn mit so viel Herzblut und einem starken Gefolge – das verspricht eine tolle Session.“ Der Trecker-Auftritt sei ein besonderer Auftakt gewesen.

Tänze, Musik und Feier zum Abschluss

Für weitere Höhepunkte sorgten die Dorftorpedos und die Jecke Mädche mit ihren Tänzen. Anschließend brachte die Band Zapperlott die Aula mit kölschen Hits und eigenen Liedern in Schwung. Nach dem Bühnenprogramm wurde weitergefeiert: Das neue Dreigestirn startete gemeinsam mit seinem Gefolge und den Gästen in die Session. Mit ländlichem Motto, familiärem Rückhalt und einem ungewöhnlichen Einzug hat Övver Ohnder seine Tollitäten für die kommenden Monate auf den Weg gebracht. (wg)