„Lappenlos“ zu sein, ist für Autofahrer normalerweise nichts Erstrebenswertes. Beim Rheinisch-Bergischen Kreis allerdings kann man sich jetzt sogar freiwillig dafür bewerben – und muss den Führerschein dafür keineswegs abgeben. Stattdessen soll eine Woche lang der Autoschlüssel liegen bleiben. E-Lastenrad, Bus und Bahn übernehmen.

Unter dem Titel „Lappenlos“ sucht der Kreis Teilnehmer für einen Mobilitäts-Selbstversuch während der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September. Die Frage dahinter: Wie gut lässt sich der ganz normale Alltag im Rheinisch-Bergischen Kreis bewältigen, wenn das eigene Auto konsequent stehen bleibt?

Autoschlüssel liegen lassen und stattdessen Lastenrad und ÖPNV-Tickets bekommen

Wer ausgewählt wird, bekommt für die Aktionswoche kostenlos ein E-Lastenrad zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Tickets für Bus und Bahn sowie ein kleines „Starter-Paket“ für nachhaltige Mobilität. Damit soll möglichst vieles ersetzt werden, wofür die Teilnehmer sonst ins Auto steigen – vom Weg zur Arbeit über den Einkauf bis zu Freizeitfahrten.

i So wird man freiwillig „lappenlos“ Bewerbungen sind bis 23. August möglich. Benötigt werden Name, Adresse und Telefonnummer sowie eine kurze Vorstellung der Person beziehungsweise der teilnehmenden Familie oder des Betriebs. Außerdem möchte der Kreis wissen, wie viele Autos und Fahrräder vorhanden sind, warum die Bewerber mitmachen wollen und welche Wege sie während der Aktionswoche mit E-Lastenrad, Bus und Bahn zurücklegen könnten. Bewerbungen gehen per E-Mail an mobilitaet@rbk-online.de oder per Post an: Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Mobilität und Klimaschutz, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach.

Gesucht werden ausdrücklich keine Menschen, die ohnehin schon jeden Weg mit dem Fahrrad zurücklegen. Bewerben können sich alle, die nachhaltige Mobilität stärker in ihren Alltag integrieren und ausprobieren möchten, wie es sich zeitweise ohne Auto lebt. „Wir ermutigen alle, sich zu bewerben, die neugierig sind und ausprobieren möchten, wie sich der Alltag ohne Auto gestalten lässt“, sagt Sebastian Auer, Mobilitätsmanager des Kreises.

Eine Bedingung gibt es allerdings: Wer mitmacht, muss den Selbstversuch ernst nehmen. Das eigene Auto bleibt während der gesamten Aktionswoche stehen. Die freiwillig „Lappenlosen“ sollen zudem täglich kurz in Wort und Bild dokumentieren, wie es ihnen ergangen ist. Aus den Erfahrungsberichten will der Kreis anschließend zeigen, was beim Umstieg funktioniert – und wo E-Lastenrad und öffentlicher Nahverkehr im Alltag möglicherweise an Grenzen stoßen.

Außergewöhnliche Aktion ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche

Die Aktion ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, einer Kampagne der Europäischen Kommission. Der Rheinisch-Bergische Kreis beteiligt sich gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie weiteren Partnern mit verschiedenen Angeboten.

Weitere Informationen zur Europäischen Mobilitätswoche gibt es auch hier auf der Internetseite des Rheinisch-Bergischen Kreises.