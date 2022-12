Kostümierte Jecke stehen an einer Einlasskontrolle und lassen ihren Impfausweis kontrollieren. (Symbolbild)

Rhein-Berg – An allen Tagen und immer zugänglich: die „Jecke Ecke“ der Redaktion, mit immer wieder neuen Geschichten, Videos und Aktionen aus der Region.

Samstag, 19. Februar

Ab 11 Uhr: Die KG Narrenzunft Bergisch Gladbach zieht mit dem Kinderdreigestirn der Stadt Bergisch Gladbach durch die Fußgängerzone in der Stadtmitte – vom Konrad-Adenauer-Platz zur Rhein-Berg-Galerie

Sonntag, 20. Februar

9.30 Uhr: Mundart-Gottesdienst in der Christuskirche Forsbach mit dem Kammer- und Gospelchor der Gemeinde, Bensberger Straße 238 in Rösrath-Forsbach, 3G-Regel

10 Uhr: Mundartmesse mit den karnevalsfreunden Bechen in der Kirche St. Antonius Einsiedler, Odenthaler Straße 3, in Kürten-Bechen

11.15 Uhr: Karnevalsmesse mit den Dürscheder Mellsäck in der Kirche St. Nikolaus, Kirchberg 6, in Kürten-Dürscheid

Jecker Bierjaade im Bistro am Schloss, auf der Bühne: Bensberger Harlekids. Copyright: Guido Wagner

Mittwoch, 23. Februar

19 Uhr: Abend mit Sänger und Liedermacher Björn Heuser in der Gaststätte Bützler am Dünnhofsweg 67 in Bergisch Gladbach-Gronau. Der Eintritt ist frei, ein Sammel-Hut macht die Runde.

Donnerstag, 24. Februar (Weiberfastnacht)

Tagsüber: Die Kindersitzung der Heiligenhauser Karnevalsfreunde steht ab heute als Video via Internet zum Ansehen zur Verfügung. Wer Interesse hat, erhält einen Online-Zugang, wenn er oder sie eine E-Mail auf die Karnevalsfreunde sendet: kindersitzung@heiligenhauser-karnevalsfreunde.de

9.15 Uhr: Möhnemesse in der Herz-Jesu-Kirche in Bergisch Gladbach-Schildgen, Altenberger Dom-Straße, Bergisch Gladbach-Schildgen, 3G-Regel, ohne Anmeldung

11.11 Uhr: Wieverfastelovend des Cafés „Himmel un Äääd“ im Garten der Begegnung an der Altenberger-Dom-Straße 140, Bergisch Gladbach-Schildgen, 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen, pluszusätzlich geboostert oder Bürgertest), Zutritt nur in Verkleidung, Eintritt frei, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich (Die Veranstaltung ist ausverkauft)

11.11 Uhr: Beginn Party im Bistro am Schloss, Schloßstraße, Bergisch Gladbach Bensberg, Eintritt 5 Euro, 2G+ und aktueller Test.

15 Uhr: Bilderbuchkino „Karneval im Zoo“, das Bergisch Gladbacher Kinderdreigestirn liest online aus de Stadtbücherei vor, Angebot für Kinder von drei bis sieben Jahren, Bastelanleitung wird zugesendet, Anmeldung online erforderlich.

18.30 Uhr: Fackelzug der Karnevalsfreunde Bechen anstelle des Weiberfastnachtskarnevalszugs, Start am Schulhof, St.-Antonius-Weg 5, in Kürten-Bechen, Maskenpflicht.

Radioshow der Großen Gladbacher KG an Karnevalssonntag 2021. Copyright: Guido Wagner

Freitag, 25. Februar

14.11 Uhr: Das Voiswinkeler Dreigestirn, Prinz Achim III., Jungfrau Claudette und Bauer Michael, zieht mit einem Bollerwagen anstelle des sonst zur dieser Zeit stattfindenden Karnevalszugs durch den Ort. Start ist an der Schule.

Karnevalssamstag, 26. Februar

Tagsüber: Outdoor-Karneval mit dem Rösrather Dreigestirn, dem Rösrather Kinderdreigestirn, den FKR Dancers, Karnevalswagen, Kamelle und Musik am Möbelhaus Möbel Höffner, Auf der Grefenfurth 5, in Rösrath-Kleineichen.

11.11 Uhr: Jecker Zug durch Kürten-Dürscheid. Bitte Abstand halten und keine Menschansammlungen bilden!

11-15 Uhr: Karnevalswagen der KG Narrenzunft Bergisch Gladbach steht vor dem Baufachmarkt Hammer an der Mülheimer Straße 78 in Bergisch Gladbach-Gronau, es gibt eine Überraschung.

ab 14.11 Uhr: Karneval in Kürten-Olpe, Dorfplatz an der Hauptstraße, mit Livemusik des Musikvereins Einigkeit Olpe, Eintritt frei, Getränke jeweils 2 Euro, Zutritt 2Gplus-Regel.

19.11 Uhr: „Bildschirm frei, mir sinn dobei“, Online-Karnevalssitzung der Bergisch Gladbacher Initiative „Alaaf for you“ unter anderem mit „Dä Tuppes vum Land“ Jörg Runge, Björn Heuser, Dä Knubbelich vum Klüngelpütz“, „Weltenbummler“ Gerd Rück, die „Flöckchen“, „Pütz un Bänd“ sowie zahlreiche Gesellschaften aus Bergisch Gladbach und Umgebung. Live-Übertragung via Facebook.

19.11 Uhr: Beginn Party im Bistro am Schloss, Schloßstraße, Bergisch Gladbach Bensberg, 2G+.

Karnevalssonntag, 27. Februar

10.11 Uhr: Treckerkorso durch Bergisch Gladbach-Sand anstelle des sonst stattfindenden Karnevalszugs. Bitte Abstand halten und keine Menschansammlungen bilden!