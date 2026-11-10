Jahrelang ging es darum, neue Kita-Plätze zu schaffen. Jetzt zeichnet sich im Rheinisch-Bergischen Kreis eine Kehrtwende ab: Weil die Zahl der Kinder stärker sinkt als erwartet, könnten Betreuungsgruppen und sogar ganze Einrichtungen schließen. Besonders betroffen ist Burscheid. Dort steht auch die Zukunft des sanierungsbedürftigen AWO-Familienzentrums zur Debatte. Am Montag soll der Jugendhilfeausschuss darüber beraten.

Deutlicher Überhang bei den Betreuungsplätzen

Die Zahlen aus der Vorlage sind deutlich: Für das Kindergartenjahr 2027/28 erwartet das Kreisjugendamt einen Überhang von 80 Betreuungsplätzen, für 2028/29 bereits von 158. Bislang war nur ein leichter Rückgang erwartet worden. Überbelegungen abzubauen oder Gruppen umzustrukturieren, reicht nun nicht mehr. Erstmals sind auch Plätze für Kinder ab drei Jahren betroffen.

Überkapazitäten konzentrieren sich auf Burscheid

Die Überkapazitäten konzentrieren sich vor allem auf Burscheid. Die dortigen Einrichtungen decken bislang auch den Bedarf für 40 Kinder aus Odenthal-Mitte ab. Bleiben Plätze leer, fehlen den Trägern Einnahmen. Ohne Gegenmaßnahmen drohe ein ungeordneter Rückgang des Angebots. Die Verwaltung will deshalb früh mit den Trägern verhandeln.

Sanierung des AWO-Familienzentrums wirft Fragen auf

Wie schwierig das werden kann, zeigt das AWO-Familienzentrum Burscheid. Das Gebäude gehört der Stadt, die AWO ist Mieterin. Für eine Sanierung auf Mindestniveau werden mindestens 700.000 Euro veranschlagt, für eine nachhaltige Erneuerung rund drei Millionen Euro. Mögliche Fördermittel werden noch geprüft. Angesichts sinkender Kinderzahlen steht damit auch die Frage im Raum, ob sich diese Investition lohnt.

Variante eins: Alle Einrichtungen bleiben erhalten

Awo-Familienzentrum Burscheid Copyright: Awo

Drei Wege hat die Kreisverwaltung untersucht. Beim ersten blieben sämtliche Einrichtungen erhalten, die Gruppen in Burscheid würden aber dauerhaft um 10 Prozent verkleinert. Allein um die dadurch wegfallenden Landesmittel auszugleichen, müsste der Kreis jährlich etwa 450.000 Euro zusätzlich zahlen. Zusammen mit einer einfachen Sanierung des AWO-Hauses wären es im ersten Jahr rund 1,15 Millionen Euro. Damit ließen sich zunächst 80 Plätze abbauen. Weitere Überkapazitäten könnten durch vorgezogene Schließungen in Odenthal aufgefangen werden.

Variante zwei: Schnellerer Abbau mit Schließungen

Die zweite Möglichkeit wäre ein schnellerer Abbau: Einrichtungen oder Gruppen würden geschlossen, darunter möglicherweise das AWO-Familienzentrum. Auch bereits für 2029/30 vorgesehene Schließungen in Odenthal könnten auf 2027/28 vorgezogen werden. Das wäre nach Einschätzung der Verwaltung günstiger, würde Träger, Beschäftigte und Familien aber besonders stark belasten. Kinder müssten unter Umständen ihre Einrichtung wechseln.

Jugendamt empfiehlt einen Mittelweg

Deshalb empfiehlt das Jugendamt einen Mittelweg. Zunächst sollen im Kita-Jahr 2027/28 in Burscheid die Platzzahlen um zehn Prozent sinken oder leer bleibende Plätze finanziell abgefedert werden. Für 2028/29 sieht die bevorzugte Variante dann den Abbau von Gruppen und die Schließung des AWO-Familienzentrums vor. Beschlossen ist diese Schließung noch nicht: Zunächst geht es um einen grundsätzlichen Auftrag für Gespräche mit den Trägern. Defizite durch den Platzabbau soll der Kreis auf Antrag ausgleichen können.

Bedarfsplanung soll im Februar folgen

Die eigentliche Bedarfsplanung für 2027/28 will die Verwaltung dem Ausschuss am 22. Februar vorlegen. Bis dahin soll klarer sein, welche Einrichtungen betroffen sind und wie Übergänge gestaltet werden können. Aus dem jahrelangen Kampf um zusätzliche Betreuungsplätze wird damit eine neue Aufgabe: ein Angebot zu verkleinern, ohne Familien und Kinder dabei aus dem Blick zu verlieren.