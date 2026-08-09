Die Interessengemeinschaft Kürten (IG Kürten) hat einen neuen Vorstand. Patrick Pütz, langjährig engagiert insbesondere für den populären Weihnachtsmarkt, ist aus dem Gremium ausgeschieden. Aufgerückt als zweite Vorsitzende ist Gaby Biedermann, bereits im Vorstand aktiv und, so die IG, bestens vernetzt in Kürten. Neu im Vorstand ist auch Gundi Müller, langjährige Organisatorin des Weihnachtsmarktes.

Der Dorf- und Vereinströdelmarkt sei im Juni ein großer Erfolg gewesen, bilanziert die IG. Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt liefen auf Hochtouren. Diesmal gebe es eine Veränderung: Verpflegungsstände werden an örtliche Vereine und Institutionen vergeben.

Aktuell fehlt noch eine Truppe, die den Reibekuchenstand übernimmt

Damit können die Stände in Eigenregie geführt und gleichzeitig die Vereinskasse aufgebessert werden. Aktuell fehlt noch eine engagierte Truppe, die den Reibekuchenstand übernehmen möchte. Alles rund um Einkauf und Abläufe und auch die Reibekuchenhütte werden von der IG zur Verfügung gestellt. Freiwillige Helfer aus Kürten, die das Orgateam am Weihnachtsmarktwochenende Erster Advent unterstützen, sind ebenfalls.

Im September will die IG gemeinsam mit dem Investor der möglichen Hangbebauung (Patrick Pütz) und dem Geschichtsverein über die Neuordnung dieses Bereiches sprechen. Auch will man über die geplante Bühne für den Stockhausen-Platz und die Fördermittel aus dem Leaderprogramm beraten.

Treffen finden immer am ersten Donnerstag im Monat statt

Ideen gebe es, sie sollen gemeinsam mit der Verwaltung besprochen werden. Für den Brunnen am Kreisverkehr Wippefürther Straße suche die IG Kürten einen Sponsor, nach dem Ausstieg der Gemeinde. Bislang hatte die Verwaltung die Strom- und Wasserkosten getragen. Aus dem Erlös des vergangenen Weihnachtsmarktes, so teilt es die IG Kürten mit, gingen zudem insgesamt 1750 Euro an Pfadfinder und an weitere Vereine aus der Stockhausen-Gemeinde.

Die Treffen der Interessengemeinschaft finden immer am ersten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der „Alten Ulme“ in Kürten (Im Winkel) statt. Kontaktaufnahme über die Website möglich.